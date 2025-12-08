17 quemados por pólvora en Bogotá durante el Día de Velitas: casi la mitad fueron niños

Los menores se encuentran en centros asistencial del norte y sur de la ciudad.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

De acuerdo con datos del Observatorio de la Secretaría de Salud, durante la jornada del 7 de diciembre, Día de Velitas, 17 personas resultaron quemadas por pólvora en la capital. De este total, 7 son menores de edad (4 en menores de 5 años) quienes están siendo atendidos en centros asistenciales del norte y sur de la ciudad.

Los casos se registraron en Usme (4), Engativá (4), Bosa (3), San Cristóbal (2), Suba (2), Chapinero (1) y Los Mártires (1).

Lea más: Pólvora y fuego: ¿Por qué diciembre es el mes más peligroso para los hogares bogotanos?

Con corte al 8 de diciembre, ya son 18 las personas lesionadas por pólvora en Bogotá, en su mayoría con quemaduras de segundo grado (8) y primer grado (5). Según la entidad distrital, la mayoría (9 personas) fue por manipularla, observarla (7) y otros (2). Dentro de los artefactos que más causaron heridas fueron los voladores (6 casos).

De igual manera, 13 personas resultaron heridas en sus manos (13), cara (5), ojo (3), miembro inferior (2), cuello (1) y tronco (1).

De acuerdos con cifras recopiladas por la Secretaría de Salud, el año pasado en la temporada de diciembre 2024-2025, se registraron 146 quemados por pólvora, un aumento del 15 %, de los cuáles 43 fueron menores de edad y 15 menores de 5 años. Los artefactos más peligrosos fueron los voladores, que dejaron 53 afectados (37%), seguido por los totes (15%) y los volcanes (10%).

“Tuvimos quemados en cara, ojos, manos y amputaciones. Cualquier forma de pólvora es insegura, ni las chispitas, ni los totes”, advirtió el subsecretario, Julián Fernández.

La entidad distrital mantiene las alertas en Salud para los siguientes períodos críticos de estas festividades: 24 y 25 de diciembre y 31 y 1 de enero, Año Nuevo. “No manipulemos pólvora y si lo hacen y ocurre una lesión, por ejemplo de un menor, ir a un centro de salud, porque ocultarlo es un agravante y segundo puede complicarse y terminar en una amputación”, sentenció Fernández.

Primeros auxilios ante quemaduras por pólvora

Ante una lesión ocasionada por pólvora, los especialistas recomiendan actuar de inmediato. Lo primero es alejar a la persona del foco de calor y retirar con cuidado la ropa, sin desprender las prendas que estén adheridas a la piel.

Le puede interesar: Protocolo de pólvora en Bogotá: todo lo que debe saber en esta temporada decembrina

La zona afectada debe enfriarse con agua fría o tibia, evitando aplicar aceites, cremas o remedios caseros. Después, es fundamental buscar atención inmediata en un servicio de urgencias, incluso si la quemadura parece superficial.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.