28 empresas bogotanas dieron el salto internacional: sus marcas ahora estarán en EE. UU.

El país escogido no fue un asunto menor. Se trata de Estados Unidos, una nación que se ubica como el segundo mercado mayor de comercio electrónico del mundo, registrando ventas…

Sin Barreras Internacional, una estrategia de la Secretaría de Desarrollo Económico logró preparar a 28 micro, pequeñas y medianas empresas de Bogotá para que, a partir de ahora, comercialicen sus productos en mercados internacionales mediante plataformas digitales.

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El país escogido no fue un asunto menor. Se trata de Estados Unidos, una nación que se ubica como el segundo mercado mayor de comercio electrónico del mundo, registrando ventas anuales superiores a los US$1,1 billones y cuenta con más de 260 millones de compradores digitales.

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Las 28 mipymes participantes pertenecen a sectores como moda, cosmética, aseo, alimentos y accesorios.

El acompañamiento fue clave

Pero vender en otro país exige mucho más que publicar un producto en una tienda virtual. Las empresas necesitan conocer los requisitos para comercializar sus productos, ofrecer medios de pago internacionales, gestionar el cambio de divisas, preparar sus envíos y contar con una operación logística que permita entregar sus pedidos. En todo este proceso, la entidad distrital los acompañó.

“La oportunidad del comercio electrónico no consiste solamente en llegar a millones de compradores, sino en que nuestras empresas tengan la capacidad de atenderlos. Con Sin Barreras Internacional trabajamos precisamente sobre esas barreras para que las mipymes bogotanas puedan dar el salto internacional”, señaló María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico.

El proceso, entonces, consistió en tres etapas: fortalecimiento de las ventas digitales en Colombia, preparación para el comercio electrónico transfronterizo y creación de operaciones comerciales en plataformas digitales.

Para desarrollar estas capacidades, la Secretaría articuló un grupo de aliados especializados en las distintas etapas de una venta internacional. DHL y FedEx acompañaron aspectos de logística, regulación y embalaje; Zulu, los pagos digitales y la conversión de divisas; MercadoLibre y TiendaNube, la publicación y comercialización de productos mediante canales digitales; y LegalNova, los aspectos legales necesarios para operar en el exterior.

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Desde la administración distrital destacaron que buscan ampliar la participación de las mipymes en los mercados internacionales y aprovechar el comercio electrónico como una herramienta para diversificar sus oportunidades de negocio, fortalecer su competitividad y llegar a nuevos consumidores.

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