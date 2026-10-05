Siete de cada 10 casos de hurto de vehículos ocurren por dejarlo mal parqueado

Aunque a la fecha el robo de automotores en la capital registra una reducción de denuncias del 9% y el de motocicletas de un 6%, las zonas con mayor…

De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, siete de cada diez casos de hurto de vehículos en Bogotá ocurren por dejarlos en la calle o, más conocido, como modalidad de halado.

Los vehículos mal estacionados en Bogotá no solo en el 54 % de los casos generan trancones o afectan la movilidad peatonal, sino que también facilitan a los delincuentes cometer el hurto de dichos automotores.

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Aunque a la fecha el robo de automotores en la capital registra una reducción de denuncias del 9% y el de motocicletas de un 6%, las zonas con mayor concentración de hurto la encabezan: El Tintal, Valladolid, Nuevo Techo, Tabakú Américas, Tabakú Central, Andalucía, Santa Catalina, El Vergel, Monterrey, Castilla Occidental, Nueva Castilla, Santa Paz, Timiza, Boíta, Timiza Central, Pastranita, Alamedas de Timiza, Castilla, Villa Alsacia, Condados de Castilla y Senderos de Castilla.

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De hecho, en lo corrido de este año, las autoridades han logrado la desarticulación de tres estructuras criminales dedicadas al robo de vehículos, así como la captura de 216 personas por hurto de automotores y 121 por hurto de motocicletas.

Medidas preventivas

Aunque con las denuncias y despliegue de inteligencia, la Policía Nacional pretende contrarrestar el delito de hurto de automotores en la ciudad, también piden a la ciudadanía tomar medidas preventivas.

Bajo la campaña ‘No se la pongamos fácil’, buscan con moños amarillos concientizar a los conductores que dejan sus vehículos en el espacio público y los riesgos que esto conlleva.

Como medida adicional, recomendaron implementar medidas tecnológicas y dispositivos físicos según el tipo de vehículo: Tecnología de rastreo y control: uso de GPS para ubicación en tiempo real, sistemas de bloqueo o apagado remoto desde el celular y alarmas con inmovilizador integrado y Dispositivos mecánicos: instalación de herramientas físicas como el cortacorriente (kill switch), trabas para la palanca de cambios y bloqueadores de pedales (clutch o freno).

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Para motocicletas: Sistemas electrónicos: implementación de GPS, cortacorrientes y dispositivos de apagado remoto para cortar la corriente del motor. Seguridad de anclaje y movimiento: uso de candados de disco con alarma integrada, pinzas o trabas

de disco, y bloqueadores de manillar o pedal que impiden el desplazamiento de la moto y Prevención de receptación: realizar la marcación de autopartes (espejos, exosto, tanque y rines) para facilitar su identificación y frenar la comercialización de piezas

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