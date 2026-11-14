A la cárcel feminicida de Vanessa Vera, asesinada en Usaquén por defender a su vecina

Tras la captura, en Cartagena, de Keiner Alberto Marrugo, por el presunto feminicidio de Vanessa Vera, de 46 años, se realizaron las audiencias preliminares en las que un juez envió al señalado feminicida a la cárcel. Durante las diligencias, el fiscal reveló los momentos en los que el sujeto agredió verbalmente a la mujer que intentaba proteger a su vecina de las agresiones del hoy capturado.

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De acuerdo con las evidencias recopiladas por la Fiscalía, este hombre sería el responsable del ataque ocurrido en la madrugada del pasado 17 de octubre. Ese día, dos mujeres del edificio escucharon gritos de la pareja sentimental de Marrugo Leiva y decidieron bajar al primer piso para ver qué ocurría. Al ver que el sujeto estaba agrediendo a su pareja, las mujeres le reclamaron por la violencia que estaba ejerciendo contra la mujer.

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En respuesta, Marrugo le habría dicho a una de ellas "no sea sapa", pero las vecinas le siguieron pidiendo que detuviera las agresiones. "Ante la insistencia de ella (Vanessa Vera) usted tomó un arma cortopunzante y la agredió en zonas vitales", se dirigió el fiscal al capturado. Adicional, también intentó atacar a la otra vecina que estaba presente, "pero no logró alcanzarla".

Huída y captura

Tras el ataque, el señalado agresor abandonó el inmueble junto con su compañera sentimental y no prestó ayuda a la víctima, quien fue trasladada a un centro médico. Debido a la gravedad de las lesiones, murió el 19 de octubre.

Las labores de policía judicial adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitieron obtener una orden de captura contra Marrugo Leiva. Esta se hizo efectiva el 9 de noviembre en el barrio Santa Rita de Cartagena (Bolívar), ciudad a la que presuntamente había huido para evadir a las autoridades.

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó el delito de feminicidio agravado. El procesado no aceptó los cargos, no obstante, un juez de control de garantías lo envió a un centro carcelario.

Vanessa Isabel Vera murió después de permanecer dos días en una Unidad de Cuidados Intensivos por las heridas que sufrió cuando acudió a auxiliar a una vecina que era víctima de violencia intrafamiliar en el barrio Barrancas, en la localidad de Usaquén. La lesión comprometió sus cuerdas vocales y le provocó una pérdida considerable de sangre. Tras ser trasladada a un centro asistencial, sufrió un infarto y tuvo que ser reanimada. Su familia había informado que permanecía inconsciente después de una cirugía de urgencia y que presentaba afectaciones en varios órganos y problemas de coagulación.

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