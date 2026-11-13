Cayó en una requisa alias ‘El Temible’, buscado cabecilla de ‘Los Pachenca’

El capturado de 50 años es investigado por los delitos de extorsión agravada tentada y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. La captura se produjo en medio de labores de patrullaje, registro y control en el sector de La María. Según la Policía, los uniformados requirieron al hombre para verificar sus antecedentes y, al consultar sus datos en…

Un hombre conocido con el alias de ‘El Temible’ y señalado por la Policía de ser el jefe urbano de ‘Los Pachenca’ en Ciénaga, fue capturado en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

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El capturado de 50 años es investigado por los delitos de extorsión agravada tentada y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. La captura se produjo en medio de labores de patrullaje, registro y control en el sector de La María. Según la Policía, los uniformados requirieron al hombre para verificar sus antecedentes y, al consultar sus datos en el sistema, encontraron una orden judicial vigente en su contra.

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De acuerdo con las autoridades, alias ‘El Temible’ presuntamente encabezaba una estructura urbana de ‘Los Pachenca’ en Ciénaga, desde donde habría coordinado actividades criminales, entre ellas homicidios.

La Policía también informó que registra al menos 12 antecedentes por concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidio, fuga de presos, homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

¡En #CiudadBolívar cayó alias ‘El Temible’!



Señalado como presunto cabecilla urbano de ‘Los Pachenca’ en Ciénaga, Magdalena, fue capturado mediante orden judicial por extorsión agravada tentada y porte de armas. Era requerido por la justicia por varios delitos. pic.twitter.com/UCuPPqpFtM — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) November 13, 2026

El capturado quedó a disposición de la autoridad judicial competente para que responda por sus delitos y cumpla con las penas correspondientes. En recientes audiencias, fue enviado a prisión.

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