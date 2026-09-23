A la cárcel feminicida señalado de asesinar a su exsuegra en Kennedy

El ente acusador pudo establecer que ese día, Mota ingresó de manera abrupta al inmueble para atacar a su expareja, quien además venía siendo víctima de violencia de género, pues el hoy…

Avanza el proceso penal por el feminicidio de una mujer el pasado 16 de septiembre, en una vivienda del barrio Las Margaritas, localidad de Kennedy. En las últimas horas, durante la audiencia de legalización de captura del presunto responsable, la Fiscalía le imputó a Sebastián Alejandro Mota Muete el delito de feminicidio agravado y tentativa de feminicidio.

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El ente acusador pudo establecer que ese día, Mota ingresó de manera abrupta al inmueble para atacar a su expareja, quien además venía siendo víctima de violencia de género, pues el hoy imputado "la seguía y vigilaba en su lugar de trabajo con el propósito de obligarla a continuar con la relación sentimental. Además de ejercer actos de control sobre su forma de vestir y las personas con las que se relacionaba. En una oportunidad, presuntamente, le ocasionó una fractura en la nariz", relató la fiscal del caso.

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El día de los hechos, Mota intentó agredirla, pero su mamá la defendió y entonces el sujeto la atacó con arma cortopunzante. La víctima también venía siendo objeto de violencia psicológica, debido a que el procesado presuntamente la obligaba a presenciar agresiones contra su hija.

Aunque el señalado feminicida intentó huir por los tejados de las viviendas del sector, fue alcanzado por la comunidad y capturado en flagrancia por uniformados de la Policía.

Un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra.

Desde la Secretaría de la Mujer informaron que brindan acompañamiento psicológico y jurídico con una abogada a la familia de la víctima. "La violencia contra las mujeres no es un asunto privado. Las amenazas, las agresiones y las señales de riesgo deben tomarse en serio", recordaron.

El 100% de los feminicidios en Bogotá fueron cometidos por hombres: más de la mitad era su pareja o expareja

El feminicidio es el eslabón final y más extremo del continuum de las violencias en contra de las mujeres. En Bogotá, según la Secretaría de la Mujer (con base en datos de la Fiscalía, Medicina Legal y Policía Nacional) 11 feminicidios se registraron entre enero y julio de 2026, dos casos menos que en el mismo periodo de 2025. Los 11 feminicidios registrados este año ocurrieron en cinco localidades: Bosa y Ciudad Bolívar, con tres casos cada una; Usaquén y San Cristóbal, con dos; y Chapinero, con uno.

Mientras tanto, entre enero y junio, 1.869 mujeres fueron valoradas por riesgo de feminicidio, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. De estas, 809 fueron clasificadas en riesgo extremo.

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Para comprender este delito, también hay que evidenciar la persistencia de patrones culturales que legitiman la violencia basada en género. De acuerdo con la investigación Vidas que importan, datos que cuentan: comprensión del feminicidio en Bogotá del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de la Secretaría de la Mujer, en alianza con la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de Antioquia, en Bogotá el 49% de los feminicidios entre 2023 y 2024 estuvieron precedidos por un contexto de violencias reiteradas. El 72% fueron feminicidios íntimos cometidos por parejas o exparejas y, en el 100% de los casos, los agresores fueron hombres. Asimismo, las principales víctimas indirectas fueron los hijos e hijas de las mujeres asesinadas: en el 62% de los casos eran menores de edad.

Si eres víctima de violencia de género, denuncia y recibe acompañamiento en las líneas de atención:

Fiscalía: Línea 122 – 018000919748 – denunciaanonima@fiscalia.gov.co

Línea de emergencia: 123

Línea Nacional: 155

Línea Púrpura: 018000112137

Sisma Mujer: 314 7709729 – 315 8942140 / asistentelitigio@sismamujer.org – asistentenoviolencias@sismamujer.org

ICBF: Línea 141