Quien lo abandonó, también dejó una maleta con algunos elementos para su cuidado y juguetes. El ciudadano alertó a las autoridades y uniformados de la seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía acudieron…

Un bebé, de casi un año, fue abandonado en la en la madrugada de este jueves, al frente de una vivienda, ubicada en el barrio Catalina, en la localidad de Kennedy . Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, un residente del sector escuchó golpes en la puerta de su casa y cuando salió encontró al menor, a la intemperie .

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Abandonan a bebé frente a una vivienda en Kennedy, al sur de Bogotá

Quien lo abandonó, también dejó una maleta con algunos elementos para su cuidado y juguetes. El ciudadano alertó a las autoridades y uniformados de la seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía acudieron al lugar para asumir la custodia del niño y activar la ruta de restablecimiento de derechos.

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Cámaras registraron a una mujer con el menor

Tras realizar labores de vecindario y revisar las cámaras de seguridad del sector, los investigadores encontraron imágenes en las que se ve a una mujer cargando al niño, horas antes de dejarlo abandonado. Ese material lo analizan las autoridades para tratar de establecer la identidad de la mujer y determinar cuál es su relación con el niño.

El menor fue trasladado y puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde se adelanta un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. La Policía hizo un llamado a padres y cuidadores para reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes. Recordó que cualquier situación que los ponga en riesgo se puede reportar a través de la línea 123 o de la línea 141 del ICBF.

Vale recordar que, de acuerdo con el artículo 127 del Código Penal Colombiana, que abandonar a «un menor o persona que se encuentre en incapacidad de valerse por sí misma, teniendo deber legal de velar por ellos», incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses.



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