Bogotá quedó novena entre 72 grandes ciudades por resiliencia climática

Entre las ciudades latinoamericanas incluidas en el estudio, solamente Buenos Aires alcanzó una mejor posición. Sin embargo, el resultado no significa que Bogotá esté libre de emergencias ni que ocupe el noveno lugar frente a cualquier clase de desastre natural, pues…

ogotá ocupó el noveno lugar entre 72 grandes ciudades evaluadas por su capacidad para enfrentar amenazas climáticas. La capital colombiana obtuvo 13 puntos en el índice de riesgo ajustado por resiliencia de AlphaGeo, resultado que la ubicó en la categoría de riesgo residual bajo.

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Entre las ciudades latinoamericanas incluidas en el estudio, solamente Buenos Aires alcanzó una mejor posición. Sin embargo, el resultado no significa que Bogotá esté libre de emergencias ni que ocupe el noveno lugar frente a cualquier clase de desastre natural, pues la medición se concentró en seis amenazas climáticas específicas.

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¿Qué significa el resultado de Bogotá ante desastres climáticos?

La clasificación fue elaborada por AlphaGeo, una empresa de inteligencia climática que combina información geoespacial, exposición física y capacidad local de adaptación. Su informe, publicado el 25 de marzo de 2026, utilizó datos correspondientes a 2025.

El estudio asignó a cada ciudad un puntaje de riesgo físico y otro denominado RAJ, sigla en inglés de riesgo ajustado por resiliencia. Este último busca calcular cuánto riesgo permanece después de considerar las medidas de adaptación existentes.

Bogotá obtuvo un RAJ de 13. De acuerdo con la metodología, los resultados iguales o inferiores a 15 corresponden a un nivel bajo de riesgo residual, mientras que los valores entre 15 y 26 se clasifican como moderados y los superiores a 26 como altos.

No obstante, el número 13 no significa que la capital tenga un 13 % de riesgo ni que se encuentre protegida en un 87 %. Los valores están expresados como percentiles globales dentro de la base de datos de AlphaGeo y sirven para comparar la posición relativa de las ciudades estudiadas. La metodología completa puede consultarse en el informe de AlphaGeo.

Estas fueron las seis amenazas evaluadas

El Índice de Riesgo Climático y Resiliencia analizó la exposición de las ciudades frente a seis fenómenos:

Inundaciones continentales.

Inundaciones costeras.

Estrés térmico.

Sequías.

Incendios forestales.

Vientos asociados con huracanes.

Posteriormente, el modelo contrastó esa exposición física con información sobre infraestructura, políticas públicas, capacidad institucional e inversiones de adaptación. La diferencia entre el riesgo inicial y el riesgo que permanece después de estas medidas es denominada “brecha de adaptación”.

Por lo tanto, una ciudad puede obtener una posición favorable por dos motivos: estar menos expuesta debido a su ubicación geográfica o contar con medidas que reduzcan los efectos de las amenazas. Las ciudades mejor clasificadas combinan, en diferentes proporciones, ambos elementos.

¿Por qué Bogotá alcanzó el noveno lugar?

AlphaGeo señaló que el resultado de Bogotá es consistente con una exposición física inicial relativamente baja frente a las amenazas incluidas. Su ubicación en el interior del continente y a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar reduce la incidencia de fenómenos como las inundaciones costeras y los vientos de huracán.

Sin embargo, el informe público no desagrega cuánto aportó cada amenaza al puntaje final de Bogotá ni precisa qué porcentaje de su posición corresponde a la geografía y cuál a las inversiones de adaptación.

Por esa razón, el noveno puesto no puede atribuirse exclusivamente a las obras o políticas ejecutadas por el Distrito. Tampoco puede interpretarse como una evaluación integral del funcionamiento de los organismos de emergencia de la ciudad.

El reporte sí concluye que Bogotá se encuentra dentro del grupo de ciudades con menor riesgo residual frente a las seis amenazas examinadas. La Silla Vacía divulgó el resultado y las principales características de la clasificación.

Bogotá fue segunda en América Latina

Buenos Aires obtuvo un puntaje RAJ de 12 y ocupó el sexto lugar mundial. Bogotá quedó inmediatamente después en la clasificación regional, con 13 puntos y el noveno puesto general.

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Río de Janeiro alcanzó 14 puntos, mientras que São Paulo obtuvo 15. Las cuatro ciudades quedaron en la categoría de riesgo residual bajo establecida por AlphaGeo.

En el primer lugar mundial apareció Chicago, con un puntaje de 8. También figuraron entre las ciudades con mejores resultados Addis Abeba, Melbourne, Barcelona, París y Nairobi.

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En el extremo contrario, Ahmedabad, en India, e Hyderabad, en Pakistán, registraron 41 puntos. El estudio relacionó esos resultados con una elevada exposición al calor y una capacidad de adaptación insuficiente frente a la magnitud del riesgo.

El ranking no incluyó terremotos ni deslizamientos

La clasificación debe limitarse a los fenómenos contemplados por el modelo. Los terremotos, las erupciones volcánicas y los movimientos en masa no forman parte de las seis amenazas evaluadas.

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Esta precisión es especialmente importante para Bogotá, donde los deslizamientos asociados con las lluvias representan un riesgo en sectores de ladera. El análisis publicado por La Silla Vacía menciona zonas de Usme, Ciudad Bolívar y algunos sectores de Usaquén con una exposición mayor que las áreas planas de localidades como Teusaquillo, Barrios Unidos y Fontibón.

Además, AlphaGeo advirtió que los resultados corresponden a promedios de cada ciudad. En consecuencia, el puntaje general no refleja las diferencias que pueden existir entre localidades, barrios e incluso calles.

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Una ciudad con un resultado favorable puede conservar sectores altamente vulnerables por las características del suelo, la calidad de las viviendas, la cercanía a cuerpos de agua o las dificultades para acceder a servicios de emergencia.

¿Qué medidas de adaptación tiene Bogotá?

Bogotá cuenta con un Plan de Acción Climática 2020-2050, concebido como una hoja de ruta para reducir emisiones y responder a los efectos del cambio climático. El documento contempla acciones de mitigación y adaptación en movilidad, infraestructura, manejo del agua, protección de ecosistemas, residuos y eficiencia energética.

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Entre las medidas previstas se encuentran la instalación de techos y muros verdes, el aprovechamiento de aguas lluvias, la restauración de la estructura ecológica y el fortalecimiento de infraestructura para reducir la vulnerabilidad. El Distrito también planteó pasar de una respuesta principalmente reactiva a una gestión preventiva del riesgo. El plan fue presentado oficialmente por la Alcaldía de Bogotá.

Por otra parte, Bogotá ha implementado sistemas urbanos de drenaje sostenible para manejar las aguas lluvias. Existen intervenciones en el sector de La Alhambra y la avenida Córdoba, además de un proyecto piloto en el parque San Cristóbal, según un balance publicado en 2025 por la organización ambiental CDP.

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Estas iniciativas ofrecen contexto sobre la política climática de la ciudad. Sin embargo, AlphaGeo no informó cuáles proyectos específicos incorporó en el cálculo de Bogotá ni cuánto incidió cada uno en el resultado.

¿Cuáles son las limitaciones de la clasificación?

El Índice de Riesgo Climático y Resiliencia pertenece a AlphaGeo y se construye mediante una base de datos privada. Aunque la compañía explica los riesgos analizados y las categorías utilizadas, el reporte público no presenta todos los datos, ponderaciones y variables aplicados individualmente a Bogotá.

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Además, la propia organización señala que el resultado debe interpretarse como una comparación relativa y no como una garantía de protección. El puntaje muestra que Bogotá tiene un riesgo residual menor que buena parte de las ciudades analizadas frente a seis amenazas, pero no permite concluir que todos sus habitantes o sectores urbanos tengan el mismo nivel de seguridad.

En consecuencia, el noveno lugar constituye un indicador internacional favorable para Bogotá ante desastres climáticos, aunque su alcance está delimitado por los riesgos incluidos, los datos de 2025 y la metodología desarrollada por una empresa privada.

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