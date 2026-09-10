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Porte de armas aterriza en Bogotá entre alza de muertes por riñas y violencia intrafamiliar

Aunque la ciudadanía percibe una ciudad insegura y por ello 3 de cada 10 bogotanos comprarían un elemento para defenderse, los datos muestran que solo en dos de los 11 delitos de alto impacto predomina el uso de arma de fuego. La medida nacional también corre el riesgo de convertir discusiones de convivencia en incidentes mortales.

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María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
09 de septiembre de 2026 – 07:30 p. m.
Policía de Bogotá
Porte de armas en Bogotá aterriza en medio de alza de homicidios por intolerancia y violencia intrafamiliar
Foto: Policía de Bogotá

A través de sus redes sociales, el presidente Abelardo de la Espriella cumplió una de sus promesas de campaña: levantar la suspensión de los permisos para porte de armas. El anuncio estuvo acompañado de una justificación central: “No hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse”, aseveró. La frase está acompañada de un video que muestra el robo con arma de fuego a una pareja, uno de ellos en silla de ruedas, ocurrido en octubre de 2025, en el barrio El Claret, localidad de Rafael Uribe…

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género. Comunicadora social y periodista desde 2020, formada en la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano. Ha trabajado para medios como Cuestión Pública y Publimetro. Premios y reconocimientos: 2024, Premio Periodismo Económico Álvaro Gómez Hurtado 'El Niño que golpeó la producción de alimentos en la Región Central'. | 2025-primer lugar ‘Escasez de agua en Bogotá: ¿Cómo llegamos a este punto?’-Premio de Periodismo Aqualia. | 2024-segundo lugar Premio Lincoln Institute por especial ‘Escasez de agua en Bogotá: ¿Cómo llegamos a este punto? | Mención honorífica a la excelencia periodística 2020, en la categoría periodismo universitario otorgado por la Sociedad Interamericana de Prensa | Premio Corte Final 2019 y 2020 en la categoría periodismo de datos, otorgado por la U. Católica de Pereira | Premio ¡Investiga! 2019, en la categoría estudiantes, otorgado por Consejo de Redacción en apoyo con la DW Akademie y la Universidad Javeriana. magarcia@elespectador.com
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