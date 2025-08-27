Abogado de familia de Valeria Afanador pide investigar nuevo sospechoso

En Cajicá continúa la búsqueda de la menor desaparecida desde el 12 de agosto. Foto: Sofía Alfonso

Un nuevo indicio en la investigación para encontrar a Valeria Afanador, la pequeña de 10 años con síndrome de down que desapareció hace tres semanas, se dio a conocer en las últimas horas.

Julián Quintana, abogado de las víctimas, conoció una videollamada de la rectora del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, Sonia Ochoa -donde fue vista por última vez la menor- junto con otras directivas más.

En la grabación se escucha a Ochoa hablando que, “¿quién lo hizo? Una persona que odia al colegio, un extrabajador (...) Una de las víctimas de Sonia Ochoa como líder y representante del colegio".

En ese sentido, Quintana presumió que la rectora habría ocultado información vital a la Fiscalía y posiblemente el lugar de la desaparición fue alterada, agregando la preocupación que esto genera por el presunto daño a la investigación.

Por ello, hizo un llamado al ente acusador para que las declaraciones de Sonia Ochoa, sean tenidas en cuenta en la indagación del caso.

“Exijo claridad: si en reunión de padres la rectora Sonia Ochoa atribuyó la desaparición de Valeria a un ex trabajador y mencionó a un tercero, debía informarlo oportunamente a las autoridades”, sentenció el togado.

¿Quién la cuidaba?

El caso ha generado indignación en la comunidad del municipio y cuestionamientos sobre eficiencia y la responsabilidad del colegio a la hora de cuidar y proteger a la menor. Ante esto, la institución ha respondido: “Es inaudito. No tenemos explicación lógica o veraz. La hemos buscado por todos lados, pero no aparece (…) Los niños con discapacidad, que son varios, no tienen una persona asignada específicamente para su cuidado, están salvaguardados por todo el colegio”.

Pese a los protocolos que se activaron en la institución, a las autoridades de rescate las notificaron varias horas después. El comandante de Bomberos de Cajicá, Rafael Leguizamón, precisó que “fue después de la 1:00 p.m. cuando se recibió la llamada y se movilizaron todos los cuerpos de socorro, incluso los equipos de búsqueda forestal y rescate, bajo coordinación de la administración municipal, la Dirección de Gestión del Riesgo y el Cuerpo Oficial de Bomberos”.

¿Cuáles son las hipótesis?

Tras la notificación, las autoridades activaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el colegio, para coordinar la búsqueda inicial, desde donde inicialmente se barajaron tres hipótesis: “que la niña cayó al río; que bordeó el cauce y salió hacia zonas aledañas, o que salió del colegio y se desplazó hacia el municipio”, explicó el comandante Leguizamón. Tras una semana de búsqueda, la del río pierde fuerza.

Sin embargo, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, anunció que la hipótesis de desaparición forzada, se convierte ahora en la principal línea de trabajo para las autoridades.

“Las probabilidades de que la niña esté en la cuenca del río Frío son mínimas, casi inexistentes. Por eso he pedido a la Fiscalía, al CTI y a la Sijín que establezcan una cápsula investigativa que recaude pruebas y dé respuesta rápida de quién se llevó a Valeria”, declaró.

