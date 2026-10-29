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Absuelven a alcalde de Tocancipá en proceso por prevaricato y fraude procesal

La Fiscalía en el año 2021 lo acusó por presuntas irregularidades relacionadas con la formulación del POT.

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Redacción Bogotá
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Redes sociales Walfrando Adolfo Forero Bejarano
Walfrando Adolfo Forero Bejarano fue reelegido para el periodo 2024-2027
Foto: Twitter: Walfrando Adolfo Forero Bejarano

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Este miércoles, el Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá emitió un sentido de fallo absolutorio contra el alcalde de Tocancipá, Walfrando Adolfo Forero (reelegido para el periodo 2024-2027) y a tres de sus exfuncionarios por el delito de prevaricato por acción y fraude procesal.

El caso se remonta a 2021, cuando la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía les imputó dichos cargos, declarándose inocentes. De acuerdo con el material probatorio, el proceso penal se llevó a cabo por presuntas maniobras ilícitas para construir viviendas de interés social en zonas de reserva ambiental y agrícola. "Se constató que, al parecer, fueron falsificadas certificaciones y conceptos técnicos para solicitar ante el Concejo Municipal la aprobación de un acuerdo que permitiera anexar tres predios rurales al casco urbano. Pero los terrenos estaban ubicados en la vereda La Fuente y en un punto de riesgo de inundación donde no se podía modificar el uso del suelo", dijo el ente acusador.

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Dicho acuerdo era el ajuste al plan de ordenamiento territorial (POT) aprobado por el Concejo de Tocancipá y adoptado mediante acuerdo municipal 020 de 2018. "La empresa de servicios públicos de Tocancipá supuestamente emitió un aval para extender y adecuar redes (para servicios públicos) en las áreas protegidas hasta 6 meses después de la aprobación del acuerdo 20 de 2018″, agregó el ente acusador para ese momento.

Sin embargo, tras un largo proceso penal de 5 años, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Zipaquirá concluyó que las decisiones expedidas no violentaron el ordenamiento jurídico, tampoco existió una decisión manifiestamente contraria a la ley y no se acreditó una conducta dolosa por parte de los funcionarios.

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Respecto al delito de fraude procesal, los abogados Sebastián Briceño y Diego Lesmes que asumieron la defensa, indicaron que el juzgado determinó que no se demostró la utilización de un medio fraudulento idóneo para inducir en error a los servidores públicos, en este caso el cabildo municipal.

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Tras conocerse el fallo, el alcalde Walfrando Adolfo Forero se pronunció en sus redes sociales y agradeció a la justicia por su absolución. "Gracias a mi Dios y a la justicia que he podido demostrar mi inocencia, siempre mantuvimos la fe y la tranquilidad de haber actuado con honestidad por Tocancipa", escribió a través de una historia en su cuenta de Instagram.

Walfrando Adolfo Forero también fue absuelto por el Consejo de Estado en diciembre de 2025, luego de que el alto tribunal revocara las decisiones sancionatorias impugnadas por la Procuraduría General de la Nación, que inicialmente lo destituyó e inhabilitó por 11 años. En El Espectador contamos los detalles del porqué había sido suspendido.

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Por Redacción Bogotá

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