El problema se originó en el cálculo de los subsidios correspondientes al estrato 2. Según una respuesta de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) a un derecho de petición, aunque se actualizó correctamente el número de unidades habitacionales de los predios, el sistema no aplicó de manera adecuada el…

El Acueducto de Bogotá reconoció errores en la facturación de usuarios del barrio Hacienda Los Molinos, en Rafael Uribe Uribe , donde más de 125 cuentas de contrato presentan ajustes que, en conjunto, rondan los COP 30 millones .

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Acueducto admite fallas en cobros de estrato 2: más de 125 cuentas serían ajustadas

El problema se originó en el cálculo de los subsidios correspondientes al estrato 2. Según una respuesta de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) a un derecho de petición, aunque se actualizó correctamente el número de unidades habitacionales de los predios, el sistema no aplicó de manera adecuada el subsidio a cada una de ellas.

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Como resultado, algunas facturas fueron liquidadas con el beneficio y otras sin él, generando cobros superiores a los que correspondían.En varios casos, los ajustes individuales superan los COP 900.000 por familia.

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Un barrio que todavía depende de redes comunitarias

El caso genera especial preocupación entre los habitantes porque Hacienda Los Molinos es un asentamiento de origen informal que no cuenta con una prestación regular de acueducto y alcantarillado en las mismas condiciones de sectores legalizados.

Según la información conocida, parte de la comunidad recibe el agua mediante redes construidas por los propios vecinos, con mangueras y conexiones artesanales.

“Es indignante, en un barrio que el Distrito ni siquiera ha legalizado, donde la gente construye sus propias conexiones para tener agua, el Acueducto encima les cobra mal por culpa de su propio sistema”, cuestionó la concejala Rocío Dussán.

La cabildante pidió que la devolución de los recursos no dependa de que cada usuario detecte por su cuenta el error y reclamó a la EAAB un balance completo de las personas afectadas.

Comunidad reclama la devolución del dinero

Vecinos del sector aseguran que los cobros se habrían prolongado durante varios meses sin una explicación clara.

“Llevábamos meses pagando de más sin que nadie nos explicara nada”, relató uno de los habitantes. Otra residente pidió que la empresa devuelva la totalidad de los valores cobrados en exceso y no se limite a aplicar descuentos parciales en futuras facturas.

Dussán anunció que realizará control político sobre el caso y solicitará a la empresa establecer cuántas familias podrían estar afectadas en toda Bogotá, cuánto dinero debe ser ajustado o devuelto y por qué el sistema de facturación presentó la falla.

La concejala y habitantes de Hacienda Los Molinos también impulsan una firmatón para respaldar un derecho de petición con el que buscan que la EAAB defina cómo devolverá los recursos cobrados de más.

Según la denuncia, el número de afectados podría ser superior al identificado hasta ahora e incluso acercarse al millar, una cifra que deberá ser confirmada por la empresa.

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