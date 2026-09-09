 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Facatativá al límite por la sequía: solo tienen agua para 18 días

El agua superficial del municipio sigue perdiendo agua. Según cifras oficiales, en tres meses, su abastecimiento ha disminuido cerca de 300 mil m³. Mientras tanto, las lluvias han sido tímidas y el racionamiento y suministro con carrotanques, la solicitud inmediata. Pero, ¿qué se está haciendo para explorar nuevas fuentes de reserva y evitar futuras crisis?

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

María Angélica García Puerto
09 de septiembre de 2026 – 07:00 a. m.
El municipio permanece en alerta naranja y aplica cortes de 12 o 24 horas, según el sector.
Este es el embalse Mancilla. Su capacidad es de 227.700 m³, pero a la fecha, solo quedan 50 mil m³.
Foto: Archivo particular

Las imágenes son totalmente contrastantes, pero el reflejo más crudo del innegable cambio climático. En marzo de este año, Facatativá era el municipio de Cundinamarca más afectado por la ola invernal. Ahora, lo es con la extrema sequía. Como lo contamos en El Espectador, hace seis meses, las intensas lluvias generaron el desbordamiento del río Botello que, sumado al colapso del sistema de drenaje, terminó por afectar a 3.230 personas de 15 barrios y cinco veredas, que terminaron con el agua por encima de sus rodillas. 

Pérdidas de enseres,…

Por María Angélica García Puerto

magarcia@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Colombia

embalses

Facatativá

Noticias hoy

Racionamiento de agua

Sequía

Últimas Noticias
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido