Adolescente investigado por asesinato de Jean Claude Bossard estaba bajo libertad vigilada

Jean-Claude Bossard, víctima de homicidio durante un robo en Bogotá. Foto: Redes Sociales

En medio de la investigación que adelanta la Fiscalía contra el menor de 16 años implicado en el hurto y homicidio de Jean Claude Bossard en Usaquén, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que el adolescente ya había sido capturado por hurto calificado en mayo de este año y luego de aceptar cargos, fue sancionado en octubre con libertad vigilada. Sin embargo, cometió el homicidio de Bossard mientras cumplía esa sanción.

Ahora, en este nuevo hecho, un fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes le imputó los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; tentativa de hurto calificado, las tres conductas agravadas; y falsedad marcaria.

El procesado aceptó tres de los cargos en su contra, excepto el de falsedad marcaria y un juez de control de garantías le impuso al adolescente medida de internamiento preventivo en centro especializado.

Ya había denuncias previas

Andrés Ardila Vega, edil de la localidad de Usaquén donde ocurrió el robo -y asesinato del administrador de empresas- había denunciado tan solo 18 días antes la presencia de la motocicleta en la que se cometió este hecho, rondando en varios sectores.

“Estaba delinquiendo en los barrios de San Patricio, Navarra y Chicó. Hoy, los mismos bandidos, asesinaron al joven. Es frustrante haber denunciado y que no haya trascendido para que las autoridades investigaran y dieran con su paradero. Falta policía”.

Por su parte, Hernán Castro, coordinador de la zona segura de Usaquén, aseguró en diálogo con Noticias Caracol que esta misma motocicleta protagonizó atracos a un restaurante el 20 de octubre y a un joven, el pasado 10 de noviembre, que incluso fue lesionado. “La comunidad se siente insegura. Esta banda también está compuesta por otras dos personas. Se desplazan en un carro Logan de vidrios oscuros que ya tenemos identificadas las placas”.

Incluso Jean Claude, padre de la víctima, comentó a ese mismo medio que “la Policía actuó después de que lo habían matado, tenemos que hacer que las autoridades actúen antes. Lo perdimos por esta inseguridad”.

Hurtos Bogotá

Las cifras de seguridad muestran el contexto que rodea este hecho. Con corte a octubre de 2025, en Bogotá se han registrado 133.148 hurtos, según datos de la Secretaría de Seguridad.

Aunque la tendencia se mantuvo estable hasta agosto, los casos aumentaron desde septiembre: de 11.000 hurtos reportados ese mes, la cifra ascendió a 13.000 en octubre, el mes más crítico del año. Del total de incidentes, 19.957 fueron cometidos con armas de fuego, una señal del creciente riesgo al que se expone la ciudadanía en su vida cotidiana.

