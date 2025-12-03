“Faltan capacidades”, Galán se refirió a a la seguridad y al homicidio de joven en un atraco

El mandatario se refirió a los hechos ocurridos el martes en Usaquén. Reiteró la necesidad de más policías. Foto: Archivo Particular

En medio de una percepción de inseguridad que aumenta, el alcalde de la capital habló de las capacidades de Bogotá en materia de seguridad. Lo hizo en medio de Visión 2026 un evento para hablar de las proyecciones del otro año. Si bien reconoció las fallas en en el caso del joven asesinado y los retos actuales, volvió a señalar el pie de fuerza de la ciudad como principal ‘talón de Aquiles’.

El mandatario comenzó su intervención lamentando el asesinato de Jean Claude Bossard, estudiante de 29 años, en un hecho delictivo ocurrido a plena luz del día en Usaquén, y resaltó uno de los detalles que más frustración ha causado: las reiteradas alertas anteriores sobre los delincuentes de la moto naranja que no trascendieron en acciones concretas y permitieron este lamentable hecho.

El alcalde reconoció que la Policía tenía la información sobre la moto naranja que acechaba en la zona donde fue asesinado el estudiante Jean Claude Bossard. La Policía incluso reconoció que hubo un enfrentamiento con estos delincuentes el pasado 10 de noviembre. “Cada muerte nos duele, pero la de ayer, nos duele más en la Alcaldía, porque estábamos alertado. Eso nos frustra porque, a pesar de haber desplegado esfuerzos, no se logró la captura de estas personas”, indicó en el evento Visión 2026.

En seguida, reiteró que parte del problema, recae en que Bogotá cuenta con menos pie de fuerza que hace 10 años, aún teniendo una población que aumentó considerablemente desde entonces. “Bogotá hoy tiene 15.000 policías con 8 millones de habitantes, y hace doce años tenía 20.000 para un millón menos de habitantes. Tenemos que aterrizar a una cifra adecuada”.

Al panorama del alcalde se suma el oscuro panorama de homicidios a la fecha, que alertan desde el Concejo: “hasta el 11 de noviembre, Bogotá registró 1.012 homicidios, una tendencia similar al 2024 que fue el peor año en 8 años. La mayoría de asesinatos con arma de fuego (644)”, alertó el concejal Julián Sastoque.

¿Quién era Jean Claude Bossard, joven asesinado?

La víctima fue identificada como Jean-Claude Bossard, administrador de empresas, oriundo de Barranquilla. Bossard trabajaba en los sectores financiero y comercial en Bogotá desde 2023 y, en 2018, se desempeñó como coordinador de logística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en Barranquilla.

Durante la reacción policial tras el ataque, uno de los delincuentes fue neutralizado, mientras que el otro, un menor de 16 años, resultó herido y fue aprehendido por la Policía.

El padre de la víctima, dijo en Noticias Caracol: “La Policía actuó después de lo habían matado, tenemos que hacer que las autoridades actúen antes. Lo perdimos por esta inseguridad”, dijo Jean Claude.

El padre informó que la familia había llegado a la capital para compartir el cumpleaños del joven: “Cumplía 30 años el próximo viernes y como se están dando las cosas, ese día lo vamos a enterrar”, dijo con lágrimas en los ojos.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.