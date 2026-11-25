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El fraude del servicio de agua no es un asunto menor ni aislado. Las conexiones clandestinas, la manipulación de medidores y las reconexiones ilegales pueden generar baja presión, fugas, daños en la infraestructura y riesgos en la calidad del servicio, afectando a miles de usuarios que sí cumplen con el pago.

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Agua robada durante dos años en Bogotá habría abastecido a casi un millón de familias

De acuerdo con datos recientes de la Empresa de Acueducto de Bogotá, entre 2024 y 2026, 15 millones de metros cúbicos de agua no fueron facturados, principalmente en el sector residencial, 68%; 21% en el sector industrial y 11% en el sector comercial.

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Entre los establecimientos donde con mayor frecuencia se identifican irregularidades se encuentran obras de construcción, lavaderos de vehículos, gastrobares, centros comerciales, moteles y restaurantes. Engativá (11,42 %), Kennedy (10,53 %), Soacha (10,42 %) y Bosa (7,27 %) son las principales localidades y municipios donde se concentran los robos.

Agua recuperada

Como parte de sus acciones de prevención y respuesta ante este delito, el EAAB resaltó que durante estos dos años han presentado más de 1.052 denuncias ante la Fiscalía por el delito de robo de agua.

Asimismo, de los 15 millones de metros cúbicos de agua no facturados, cerca de 7,4 millones de metros cúbicos han sido recuperados a través de la gestión comercial, una cantidad que, estiman, permitiría abastecer durante un mes a más de 900.000 familias de estrato 3.

El balance también evidencia una evolución en las acciones de recuperación:

En 2024 recuperaron 2,5 millones de metros cúbicos.

En 2025 la cifra ascendió a 3,3 millones de metros cúbicos, lo que representó un incremento del 32 %.

En lo corrido de 2026, con corte a octubre, recuperaron 2,5 millones de metros cúbicos.

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La EAAB reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier comportamiento sospechoso en la red de acueducto, a través de la línea Acualínea 116 o el correo recuperaciondeconsumoseaab@acueducto.com.co.

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