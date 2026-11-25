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En horas de la tarde de este martes las llamas se apoderaron del mezannine de una vivienda de tres pisos en Puente Aranda. Dos estaciones de Bomberos de Bogotá tuvieron que activarse para controlar la conflagración.
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El incendio fue reportado sobre las 6:00 de la tarde en la Carrera 68A con Calle 22A. Según el reporte de Bomberos, la emergencia fue atendida por unidades de dos estaciones y cuatro equipos especializados, con 18 bomberos, dos máquinas extintoras y un carrotanque.
Como saldo de la emergencia, una persona resultó afectada por inhalación de humo y fue atendida por el personal de la Secretaría de Salud. Asimismo, las autoridades informaron del rescate de cuatro gatos, que también fueron atendidos.
Sobre lo que ocacionó el incendio, el cuerpo de Bomberos indicó: "se activó el Equipo Especializado de Investigación de Incendios y Explosiones para determinar el origen y la causa del incidente".
Incendios en Bogotá
El análisis más reciente disponible sobre incendios estructurales en Bogotá, divulgado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros con base en estudios de la Asociación Nacional de Protección Contra Incendios, registró 899 eventos en 2025. De ellos, 133 ocurrieron en edificaciones de uso comercial, 75 en usos fabriles o industriales y 12 en espacios de almacenamiento.
El mismo estudio clasificó el 76,08 % de los incendios como accidentales y agrupó cerca de una cuarta parte en categorías de origen eléctrico. Aun así, 185 casos quedaron como indeterminados, una advertencia sobre los límites de explicar cada emergencia con una causa rápida o una sola hipótesis.
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