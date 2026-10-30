Alcalde de Usaquén asume como mandatario encargado en Kennedy

La designación se da luego de que este miércoles, la Personería de Bogotá suspendió provisionalmente por los próximos tres meses, sin remuneración, al exalcalde encargado de la…

Fuentes consultadas por El Espectador confirmaron que a la Alcaldía de Kennedy llega como encargado el también mandatario local en Usaquén, Daniel Hernando Ortiz Quintero. Este ingeniero civil, especialista en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo, asumirá la dirección de ambas localidades. Encargos que también han ocurrido en otras administraciones distritales.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

La designación se da luego de que este miércoles, la Personería de Bogotá suspendió provisionalmente por los próximos tres meses, sin remuneración, al exalcalde encargado de la localidad de Kennedy, Javier Prieto Tristancho.

Publicidad

Lea más: Absuelven a alcalde de Tocancipá en proceso por prevaricato y fraude procesal

De acuerdo con el órgano de control distrital, la Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico encontró riesgos de volver a cometerse presuntas irregularidades en la contratación de vigilancia del Fondo de Desarrollo Local, derivadas de tres antecedentes:

Cuestionamientos: Hay dudas en la planeación y supervisión del contrato CCB-759-2025 que redujo de 15 a 3 puestos de vigilancia sin justificación técnica. Además, durante su ejecución, tuvo cinco prórrogas sucesivas que extendieron el servicio hasta el 25 de septiembre de este año. "Su vinculación (de Prieto) se relaciona con sus funciones como ordenador del gasto y supervisor durante el encargo", señaló la Personería. Presuntas deficiencias en la planeación en el Contrato CPS-966-2026 con TOP GUARD LTDA., derivado del proceso de mínima cuantía. Y la licitación FDLK-LP-001-2026 declarada desierta por fallas en la metodología de evaluación económica.

Aunque este diario se comunicó con la jefatura de prensa de la Alcaldía de Kennedy, respondieron que por el momento no habrá pronunciamiento.

Javier Prieto Tristancho había sido designado en el cargo desde el 11 de febrero de 2026, luego de que, como lo contamos en El Espectador, un fallo de segunda instancia del Consejo de Estado pusiera fin a la posesión de la alcaldesa de Kennedy, Karla Marín.

Le puede interesar: A la cárcel feminicida que asesinó a su pareja durante una visita conyugal en la cárcel

Esta no sería la última suspensión provisional que decidiría la Personería. El órgano de control también está revisando la designación de otras alcaldías locales.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.