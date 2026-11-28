"El racismo no es solo una conducta reprochable; en Colombia puede constituir delito", señaló David Cortés, director de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno. El…

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Tras los actos racistas que empañaron el encuentro entre Millonarios y América de Cali en El Campín, la Secretaría de Gobierno rechazó las ofensas contra Dany Rosero, jugador afrodescendiente del América de Cali, durante el partido disputado el viernes 27 de noviembre en el estadio.

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"El racismo no es solo una conducta reprochable; en Colombia puede constituir delito", señaló David Cortés, director de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno. El funcionario recordó que la Ley 1482 de 2011, modificada por la Ley 1752 de 2015, establece sanciones penales para actos de racismo, discriminación y hostigamiento.

De esta manera, la entidad expresó su solidaridad con el futbolista y pidió a las autoridades competentes esclarecer lo sucedido, identificar a los responsables y adoptar las medidas correspondientes.

La Administración distrital también reconoció los pronunciamientos de Millonarios y América de Cali frente a lo ocurrido e hizo un llamado a los clubes, las autoridades y las organizaciones de hinchas para trabajar conjuntamente en la prevención de estas conductas.

Desde la Secretaría de Gobierno señalaron que, mediante las estrategias Un Futuro sin Racismo y Goles en Paz, adelantan acciones de sensibilización para prevenir la discriminación y promover la convivencia en los escenarios deportivos.

Por último, la entidad recordó que Bogotá cuenta con el Acuerdo 716 de 2018, que promueve a la capital como una ciudad libre de discriminación, e invitó a la ciudadanía a no normalizar ni justificar manifestaciones racistas dentro o fuera de los estadios.

Toda la solidaridad con Dany Rosero y el rechazo categórico a los actos de racismo ocurridos ayer en El Campín.



Ni en las tribunas ni en las calles de Bogotá hay lugar para el racismo.



La administración del alcalde @CarlosFGalan reafirma su compromiso con la construcción de… https://t.co/T6r2Tr36tY — Gustavo Quintero Ardila (@GAquinteroA) November 28, 2026

¿Qué pasó en el partido Millonarios vs. América de Cali?

El incidente se presentó en el minuto 49, cuando Dany Rosero recibió tarjeta roja por un codazo sobre Leonardo Castro durante una disputa por el balón. El defensor tuvo que abandonar la cancha por el túnel ubicado en la zona occidental de El Campín y, mientras pasaba debajo de un sector de la gradería, un aficionado de Millonarios comenzó a hacerle gestos racistas.

En las imágenes también se observa cómo el hincha aprovecha el paso del futbolista para lanzarle dos escupitajos. Rosero continúa su camino sin detenerse, aunque posteriormente se levanta la camiseta para limpiarse el rostro.

Esto requiere tres medidas:



1. La alcaldía debe sancionar a todos los que agreden al jugador.



2. El club les debe prohibir la entrada y cancelar sus abonos.



3. El operador de boletería debe prohibir la compra de boletas. https://t.co/WWPM2csgYk — Felipe Jiménez Ángel (@felipeangell) November 28, 2026

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