La expectativa por vivir cerca de una estación de Metro ya se refleja en los avisos de vivienda usada y su valor en los portales de compra y vivienda de bienes raíces. Tal es así que Fincaraíz, uno de los portales con mayor tráfico en el rubro, calculó que los inmuebles en venta a menos de un kilómetro de la Primera Línea del Metro de Bogotá elevaron su precio de oferta cerca de 12 % en un año, esto es, más del doble del aumento registrado en el conjunto de la ciudad.

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El dato llega en un momento de contraste para el corredor. Mientras el mercado comienza a ponerle precio a la futura conectividad, la Empresa Metro reconoce que el espacio público no estará completamente terminado cuando inicie la operación comercial, prevista para marzo de 2028. El reto no será solo poner a funcionar los trenes, sino lograr que las estaciones se conecten con andenes, cruces, ciclorrutas y barrios que hoy siguen afectados por la obra. Este componente urbanístico es clave para materializar la valorización de las viviendas colindantes con el corredor.

Una valorización que se anticipa a la operación

El análisis de Fincaraíz compara los avisos de vivienda publicados durante el último año en áreas ubicadas a menos de un kilómetro del trazado con los de un año antes para atizar su análisis. Según la firma, el precio de oferta por metro cuadrado creció cerca de 12 % en ese corredor, frente a 5 % en el resto de Bogotá.

Sin embargo, la subida no se presenta de la misma manera en toda la línea. En Bosa y Kennedy, el valor promedio de oferta ronda los COP 3,7 millones por metro cuadrado; en Puente Aranda y Antonio Nariño se acerca a $4,7 millones. En Los Mártires y Santa Fe llega a unos COP 7 millones, mientras que en Teusaquillo y Chapinero supera los COP 8,3 millones.

No obstante, los datos deben leerse con cuidado. Fincaraíz mide precios solicitados en anuncios de vivienda usada, no los precios finales de las escrituras. Por tanto, muestran una expectativa del mercado, pero no permiten afirmar que todos los propietarios del corredor ya hayan obtenido esa valorización al vender.

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Ni demasiado lejos ni justo bajo el viaducto

La cercanía a las futuras estaciones tampoco garantiza por sí sola un mayor precio. De acuerdo con Fincaraíz, las viviendas ubicadas entre 500 y 800 metros de esos puntos, una caminata de entre cinco y diez minutos, tienen mejores condiciones de oferta que las que están a menos de 500 metros del viaducto.

La plataforma atribuye esa diferencia a los impactos que todavía se sienten en los frentes de obra: cierres, ruido, modificaciones en los accesos y cambios en la circulación. Es decir, el mercado parece valorar la promesa de conectividad, pero también descuenta las molestias de vivir junto a una infraestructura que aún no está terminada.

La demanda ha respondido al corredor. El 64 % de los contactos recibidos por los anuncios cercanos a la línea corresponde a solicitudes de arriendo, frente al 51 % en el resto de Bogotá; además, cada inmueble recibe, en promedio, 30 % más contactos mensuales.

El espacio público no estará listo al mismo tiempo que los trenes

La valorización ocurre mientras uno de los componentes más visibles para los residentes, los peatones y los usuarios del futuro sistema sigue rezagado. José Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro, señaló que para marzo de 2028 estaría terminado cerca del 60 % del espacio público asociado a la Primera Línea, por lo que el 40 % restante requerirá entregas posteriores.

El funcionario explicó que el traslado de redes de servicios públicos pasó de los 129 kilómetros previstos inicialmente a 320 kilómetros. Ese cambio incrementó en $123.000 millones el presupuesto destinado a estas intervenciones, que incluye redes de acueducto, energía, gas y telecomunicaciones necesarias antes de reconstruir vías, andenes y zonas peatonales.

El gerente aseguró que se priorizarán las áreas próximas a las estaciones para facilitar el ingreso de los pasajeros. Sin embargo, la fecha de apertura del sistema y la terminación completa de su entorno urbano ya no coincidirían.

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Aun así, la obra general de la Línea 1 reportó un avance de 84,68 % al cierre de octubre. Cabe resaltar que el proyecto tendrá 23,9 kilómetros entre Bosa y la calle 72, con 16 estaciones, y mantiene como fecha de operación comercial marzo de 2028.

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La apuesta para urbanizar alrededor de las estaciones

El Distrito busca que el Metro no se limite a una sucesión de estaciones elevadas. En julio adoptó las llamadas Ondas Metropolitanas, un instrumento urbanístico que delimita 13 Áreas de Integración Multimodal y 13 proyectos de renovación urbana alrededor de las estaciones 1 a 11, 15 y 16 de la Primera Línea.

El Decreto 229 de 2026 plantea que esos sectores combinen vivienda, comercio, servicios, conexiones peatonales, ciclorrutas y espacio público. También habilita incentivos urbanísticos para desarrollos que ocupen una manzana completa y permite que los proyectos tramiten licencias ante curadurías urbanas.

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La estrategia se enmarca en el Desarrollo Orientado al Transporte, una idea que busca concentrar vivienda y actividades cotidianas cerca de corredores masivos para reducir desplazamientos largos y dependencia del carro. La Empresa Metro y la Secretaría de Planeación han señalado, además, que trabajan con cooperación japonesa para adaptar mecanismos de captura de valor del suelo alrededor de la infraestructura pública.

El caso de la estación Calle 26

Uno de los proyectos que permite ver la escala de esa apuesta es el Plan Parcial Estación Metro Calle 26. El área, de 9,3 hectáreas, busca articular la futura estación del Metro, TransMilenio, el Regiotram de Occidente y la Estación Central.

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Según RenoBo, el plan contempla 3.052 viviendas y más de 29.000 metros cuadrados de áreas libres. Su desarrollo dependerá de las gestiones prediales, la estructuración de los proyectos y las condiciones del mercado, pero ilustra el tipo de transformación que el Distrito espera impulsar alrededor de los nodos de transporte.

El aumento en los precios de oferta sugiere que esa transformación ya empezó a ser anticipada por compradores, propietarios e inversionistas. La discusión de fondo será si esa expectativa se traduce en mejores barrios para quienes ya viven allí, con espacio público terminado, accesos seguros y servicios cercanos, o si la nueva conectividad termina elevando las barreras de entrada a sectores que aún conviven con las molestias de la construcción.

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