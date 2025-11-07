Logo El Espectador
Bogotá

Alcaldías locales aportarán recursos al sistema de videovigilancia: esto se sabe

Los recursos serán entregados a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Redacción Bogotá
08 de noviembre de 2025 - 01:04 a. m.
Seguridad en Bogotá.
Foto: Cortesía
La seguridad, uno de los temas más importantes en Bogotá, será reforzada con la implementación de un sistema integral de videovigilancia financiado por la Secretaría de Gobierno y las alcaldías locales. En total, se destinarán $9.000 millones de pesos para este proyecto.

¿Qué se sabe?

Según informó la administración distrital, los recursos de los Fondos de Desarrollo Local (FDL) serán transferidos mediante convenio a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, encargada de fortalecer la infraestructura tecnológica de la red distrital de vigilancia y prevención del delito.Esta entidad será la responsable de adquirir los equipos según sus necesidades.

Cada punto contará con un sistema completo de monitoreo que incluirá:

  • Cámaras de alta resolución (multisensor + domo PTZ con visión 360°).
  • Gabinete metálico, UPS y respaldo energético.
  • Canalización y energización (aérea o subterránea).
  • Integración con el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4).
  • Interventoría, mantenimiento y soporte técnico especializado.

Los costos contemplan tanto la compra de los equipos como su mantenimiento.

“Entendiendo la importancia de la transparencia y la responsabilidad en este tipo de procesos, trabajaremos para cumplir los lineamientos técnicos y legales necesarios para que Bogotá dé un paso firme hacia una seguridad más inteligente, moderna y cercana a la gente”, señaló Gustavo Quintero Ardila, secretario Distrital de Gobierno.

¿Qué esperan lograr con estos equipos?

  • Ampliar la cobertura tecnológica en 19 localidades.
  • Reducir los delitos priorizados en zonas de alta incidencia.
  • Incrementar la eficiencia operativa del C4 y de la Policía Metropolitana.
  • Garantizar transparencia en la ejecución y el monitoreo de resultados.
  • Mejorar la percepción ciudadana sobre seguridad y convivencia.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

