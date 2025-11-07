Alcaldías locales aportarán recursos al sistema de videovigilancia: esto se sabe

Escucha este artículo
La seguridad, uno de los temas más importantes en Bogotá, será reforzada con la implementación de un sistema integral de videovigilancia financiado por la Secretaría de Gobierno y las alcaldías locales. En total, se destinarán $9.000 millones de pesos para este proyecto.
¿Qué se sabe?
Según informó la administración distrital, los recursos de los Fondos de Desarrollo Local (FDL) serán transferidos mediante convenio a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, encargada de fortalecer la infraestructura tecnológica de la red distrital de vigilancia y prevención del delito.Esta entidad será la responsable de adquirir los equipos según sus necesidades.
Cada punto contará con un sistema completo de monitoreo que incluirá:
- Cámaras de alta resolución (multisensor + domo PTZ con visión 360°).
- Gabinete metálico, UPS y respaldo energético.
- Canalización y energización (aérea o subterránea).
- Integración con el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4).
- Interventoría, mantenimiento y soporte técnico especializado.
Los costos contemplan tanto la compra de los equipos como su mantenimiento.
“Entendiendo la importancia de la transparencia y la responsabilidad en este tipo de procesos, trabajaremos para cumplir los lineamientos técnicos y legales necesarios para que Bogotá dé un paso firme hacia una seguridad más inteligente, moderna y cercana a la gente”, señaló Gustavo Quintero Ardila, secretario Distrital de Gobierno.
¿Qué esperan lograr con estos equipos?
- Ampliar la cobertura tecnológica en 19 localidades.
- Reducir los delitos priorizados en zonas de alta incidencia.
- Incrementar la eficiencia operativa del C4 y de la Policía Metropolitana.
- Garantizar transparencia en la ejecución y el monitoreo de resultados.
- Mejorar la percepción ciudadana sobre seguridad y convivencia.
