Alcaldías locales aportarán recursos al sistema de videovigilancia: esto se sabe

Seguridad en Bogotá. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La seguridad, uno de los temas más importantes en Bogotá, será reforzada con la implementación de un sistema integral de videovigilancia financiado por la Secretaría de Gobierno y las alcaldías locales. En total, se destinarán $9.000 millones de pesos para este proyecto.

Le puede interesar: El desalojo de La Rioja: entre el riesgo estructural y la resistencia embera

¿Qué se sabe?

Según informó la administración distrital, los recursos de los Fondos de Desarrollo Local (FDL) serán transferidos mediante convenio a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, encargada de fortalecer la infraestructura tecnológica de la red distrital de vigilancia y prevención del delito.Esta entidad será la responsable de adquirir los equipos según sus necesidades.

Cada punto contará con un sistema completo de monitoreo que incluirá:

Cámaras de alta resolución (multisensor + domo PTZ con visión 360°).

Gabinete metálico , UPS y respaldo energético.

Canalización y energización (aérea o subterránea).

Integración con el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) .

Interventoría, mantenimiento y soporte técnico especializado.

Los costos contemplan tanto la compra de los equipos como su mantenimiento.

“Entendiendo la importancia de la transparencia y la responsabilidad en este tipo de procesos, trabajaremos para cumplir los lineamientos técnicos y legales necesarios para que Bogotá dé un paso firme hacia una seguridad más inteligente, moderna y cercana a la gente”, señaló Gustavo Quintero Ardila, secretario Distrital de Gobierno.

¿Qué esperan lograr con estos equipos?

Ampliar la cobertura tecnológica en 19 localidades .

Reducir los delitos priorizados en zonas de alta incidencia.

Incrementar la eficiencia operativa del C4 y de la Policía Metropolitana.

Garantizar transparencia en la ejecución y el monitoreo de resultados.

Mejorar la percepción ciudadana sobre seguridad y convivencia.

Más noticias: Asobares critica al Distrito por no haber definido zonas focalizadas para rumba

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.