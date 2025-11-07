Asobares critica al Distrito por no haber definido zonas focalizadas para rumba

Bares en Bogotá. Foto: Tomada de página web "Clandestino Club Bar"

Por medio de un comunicado, la Asociación de Bares y Restaurantes de Colombia (Asobares) hizo un llamado al Distrito, ya que tras 90 días de puesta en función el Decreto Distrital 293 de 2025, a través del cual se comprometió a definir las denominadas zonas focalizadas, en las que podrán operar bares y discotecas hasta las 5:00 a.m., el gremio señaló que no cumplieron los compromisos.

“No se han recibido resultados, informes ni ajustes técnicos que sustenten la continuidad o eficacia de la medida, ni se ha tenido una audiencia pública con el alcalde Galán, a pesar de haberla solicitado expresamente”, indicaron.

¿A qué se debe el problema?

Indicaron que el Decreto 293 de 2025, el cual regula los horarios de expendio de alcohol, fue expedido sin estudios técnicos verificables debidamente publicados ni concertación efectiva y que por ende debía ser objeto de revisión y evaluación al cabo de 90 días hábiles que se cumplen hoy. Sin embargo, ni el balance, ni los resultados o el índice técnico (ISCOU) ha sido entregado.

“Esta omisión refleja una preocupante falta de planeación, articulación interna en la Administración y falta de transparencia con la ciudadanía y un sector clave como es la economía nocturna, contraria a los principios de publicidad y motivación suficiente que rigen los actos administrativos”, añadieron.

De igual manera, recalcaron que este gremio genera más de 435.000 empleos directos e indirectos, en su mayoría femeninos y jóvenes, quienes, señala el gremio, se han enfrentado a las afectaciones al sector. Y que, por su parte, cumplen con la norma, dinamizan la economía y aportan al turismo.

El alcalde de Bogotá expidió el Decreto 293 de 2025, por medio del cual se establece un nuevo horario de funcionamiento para actividades económicas que involucren el expendio y consumo de bebidas alcohólicas y/o embriagantes en el Distrito Capital.

El decreto no solo regula los horarios en los que los establecimientos pueden vender licor, diferenciando bares y discotecas de sitios de expendio, sino también establece ciertas exigencias a los negocios y regula el consumo de bebidas embriagantes en áreas públicas, así como pone en marcha las “Zonas Focalizadas” que podrán expender hasta las 5:00 a.m.

El horario para el ejercicio de actividades económicas que involucren el expendio y consumo de bebidas alcohólicas y/o embriagantes será desde las diez de la mañana (10:00 a. m.) hasta las once y cincuenta y nueve de la noche (11:59 p. m.) del mismo día.

