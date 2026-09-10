Alerta por cuatro menores desaparecidos en Bogotá: tienen entre 9 y 14 años

En Bogotá se activó una alerta por la desaparición de cuatro menores de edad, entre los 9 y 14 años , de quienes no se tiene información desde finales de agosto. Sus casos se hicieron públicos para solicitar la ayuda de la ciudadanía y acelerar su ubicación. Este caso preocupa, teniendo en cuenta las estadísticas de desaparecidos en la ciudad: entre enero y marzo de 2026 se reportaron 476 casos en Bogotá , un promedio cercano a cinco casos diarios, según cifras de Medicina Legal. De este número, alrededor del 60 % permanecía sin localizar.

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Sara Gabriela Sánchez, de 12 años, fue vista por última vez el 31 de agosto. De acuerdo con el boletín de Alerta Rosa, mide aproximadamente 1,50 metros, es de contextura robusta, piel trigueña y ojos cafés. Al momento de su desaparición vestía pantalón de sudadera gris y tenis negros.

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Sharit Yulieth Pérez Vargas, de 13 años, fue vista por última vez el 29 de agosto y, según la actualización de las autoridades, a la fecha no ha sido ubicada. Mide cerca de 1,45 metros, es de contextura delgada, piel trigueña, cabello negro y ojos miel. Tiene perforaciones en las orejas y la nariz, además de un tatuaje en la zona superior derecha de la espalda.

Ronni Díaz Velasco, de nueve años, fue visto por última vez el 2 de septiembre. Las autoridades confirmaron que se encuentra registrado como desaparecido ante Medicina Legal. Mide aproximadamente 1,40 metros, es de contextura delgada, piel blanca, cabello castaño claro y ojos cafés.

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Las pistas de la desaparición de Paula Sofía

Un caso particular es el de Paula Sofía Alarcón Kappler, de 14 años, a quien vieron por última vez el sábado 5 de septiembre. Las autoridades precisaron que el mecanismo de Alerta Rosa se encuentra activo. Según relató su padre, Cristian Alarcón, la menor salió hacia las 5:45 p. m. de su vivienda, en el barrio Santa Isabel, localidad de Los Mártires, llevando una maleta. luego encontraron una carta en la que la adolescente manifestaba que se marcharía para comenzar una nueva vida. Además, cámaras de seguridad de un colegio cercano registraron a un hombre esperándola en inmediaciones de su vivienda. Luego se ve cómo la joven se marcha con el sujeto.

La familia ha planteado la posibilidad de que la menor hubiera sido engañada por un adulto. Las autoridades mantienen las labores para establecer quién es el hombre que aparece en las grabaciones. Paula mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura delgada, piel blanca, cabello castaño oscuro y ojos cafés.

¿Dónde entregar información?

Si tiene información sobre los menores desaparecidos puede comunicarse con la línea de emergencias 123. Además, para reportar datos sobre los casos de Sara Gabriela Sánchez, Sharit Yulieth Pérez y Ronni Díaz se puede comunicar al número 310 301 1308. En el caso de Paula Sofía Alarcón, lo puede hacer al 310 255 6214. Las autoridades piden que cualquier dato sobre posibles ubicaciones, recorridos o personas que hayan sido vistas con los menores sea comunicada directamente a los organismos encargados de la búsqueda.

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