Algunas vías al norte de Bogotá estarán cerradas por la Vuelta a Colombia

Vuelta a Colombia 2025. Foto: FCC

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Finalmente este domingo 10 de agosto se realizará la última etapa de la competencia de ciclismo, ‘La Vuelta a Colombia’ que llega a su final.

El recorrido de esta última etapa abarcará 139 kilómetros, atravesando municipios como Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Sisga, Chocontá (ida y regreso), Sesquilé, Guatavita, La Calera y finalmente Bogotá.

Lea más: Bus escolar con 19 alumnos perdió el control y terminó chocando contra viviendas

El público capitalino podrá ser testigo de la carrera con el cierre desde puntos estratégicos como el Alto de Patios y el descenso por la carrera Séptima hasta la calle 53, en la localidad de Chapinero. El evento se llevará a cabo entre las 10:00 a. m. y la 1:00 p. m.

Quedan dos etapas definitivas de la competencia y continúa el liderazgo de Rodrigo Contreras, Diego Camargo y Yonathan Eugenio. Sin embargo, la llegada a Bogotá no es sencilla y se pueden llegar a dar movimientos importantes dentro de la tabla.

Cabe recordar que el pasado 6 de agosto, la Secretaría de Movilidad había informado el no concepto favorable para la etapa 10 de La Vuelta a Colombia en Bogotá. Según la entidad distrital, “la documentación presentada por el organizador no cumple con los requerimientos, entre otras cosas, porque no hay articulación de medidas de mitigación con otros eventos a desarrollarse en el sector el mismo día”.

Le puede interesar: Fleteros le robaron bolso a conductor en Bogotá, pero ahí no iba el botín

De igual manera, resaltaron que tampoco había coordinación con Transmilenio ni con empresas de transporte entre Bogotá y Cundinamarca y no presenta la propuesta de señalización que informe a los usuarios de las vías afectadas como lo indica la ley 769 de 2002 en los artículos 99, 100 y 101. “Por tal razón, NO cuenta con resolución de autorización emitida por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Gobierno en el SUGA).

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.