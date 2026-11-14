Allanan en Bogotá inmuebles usados para confeccionar uniformes para grupos terroristas

Un supuesto local de manufactura de prendas militares en el sur de Bogotá, fue allanado en las últimas horas por unidades de la Policía Nacional en cojunto con la Fiscalía General de la Nación. Lo que parecía un negocio de confección para uso oficial, resultó ser una pequeña fábrica de prendas para uso de grupos al margen de la Ley. Las autoridades incautaron armas y el material de confección usado por un presunto delincuente capturado.

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La investigación de un grupo especializado en crimen organziado, permitió identificar varios inmuebles que serían utilizados para este fin. El operativo se desarrolló en cuatro diligencias de registro y allanamiento en los barrios Patio Bonito, Britalia y San Andrés de los Altos en las localidades de Kennedy, Engativá y Usme.

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En medio de las acciones policiales, las autoridades lograron la captura en flagrancia de un hombre en Patio Bonito, quien sería colaborador logístico de los grupos armados que recibían las prendas. Según el coronel Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el hombre deberá responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, y utilización ilegal de uniformes e insignias.

"Durante las labores investigativas se evidenció que los inmuebles allanados funcionaban a modo de "satélites" de confección. El capturado, presuntamente, utilizaba como fachada un local de artículos militares y su vivienda para almacenar los elementos", indicó el comandante.

¡No era ningún almacén de prendas militares!



En #Bogotá, la Policía desarticuló una red de talleres clandestinos que presuntamente confeccionaba uniformes para grupos terroristas. Un capturado y más de 200 metros de tela pixelada fueron incautados. pic.twitter.com/BosqmdyzrF — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) November 14, 2026

De igual forma, las autoridades incautaron un arma de fuego, munición, nueve máquinas de coser, tres celulares, dos computadores portátiles, uniformes, más de 250 de metros de tela, y accesorios pixelados.

"Estos elementos, al parecer, tenían como destino los grupos terroristas en el norte del país. El capturado y los elementos materiales probatorios fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación", precisó el comandante Cristancho.

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