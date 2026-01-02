Alza en tarifa de pasaje: ¿subirá también el costo de la tarjeta TransmiPass?

A través de un pago mensual de $160.000, los usuarios de esta nueva tarjeta, tendrán acceso a 65 "pasos" o ingresos al sistema, con una tarifa diferenciada Foto: Transmilenio

Un álgido debate se ha desencadenado por el alza en el precio del pasaje de Transmilenio para 2026. Aunque la Empresa había contemplado un aumento de COP 250, con la expedición del decreto del nuevo salario mínimo fijado en un 23% más, argumentaron que la modelación financiara cambió y tuvieron que adicionar 100 pesos.

Igualmente, pese al aumento del subsidio de transporte, desde la gerencia de Transmilenio informaron que mantendrán vigentes los subsidios y apoyos dirigidos a la población más vulnerable, así como la tarifa de COP 160 mil a aquellos usuarios frecuentes en el sistema que viajan a través de la tarjeta TransmiPass.

Un mecanismo que entró en vigencia el 20 de marzo de 2024 y permite ahorrar más del 23 % de la tarifa del pasaje a partir de una recarga mensual con el que podrán adquirir 65 ingresos, con la excepción de usarla máximo 6 pasajes al día, con vigencia de 30 días y sin opción de transbordo a $0.

Para obtener la tarjeta, la persona interesada debe contar con cédula de ciudadanía -no aplica para extranjeros o con comparendos por evasión- y descargar en su celular la app Maas. Una vez realizado el proceso, las personas deben recoger la tarjeta en una de las taquillas de acceso peatonal de los nueve portales de Transmilenio.

¿A qué se debe la subida del pasaje?

De acuerdo con Pedro Gutiérrez, gerente (e) de Transmilenio, el aumento de COP 350 (variación del 10,9%) es con el fin de cubrir los costos operacionales del sistema atados a variables macroeconómicas como el crecimiento del salario mínimo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios del Productor (IPP), entre otros.

Costos que principalmente mencionó impactan en la nómina de cerca de 35.000 empleados entre conductores, mecánicos, personal de asistencia, vigilancia, aseo y apoyo en vía.

Sin embargo, sobre este punto, concejales como José Cuesta (Pacto Histórico) respondieron que el pago de los salarios “corre por cuenta de los operadores privados, que por lo demás, obtienen utilidades por encima de los $300 mil millones. No le parece que es suficiente abuso, que los bogotanos aportemos $3,3 billones a través del FET, para subsidiar las ganancias de los privados; y ahora usted decida, fijar un pasaje en $3,550″, cuestionó al alcalde Galán.

De acuerdo con Bogotá Cómo Vamos, durante 2025 se registraron más de 6 millones de viajes menos en el componente troncal, un punto porcentual menos que en 2024, siendo junio el mes más débil. Mientras tanto, en las validaciones del SITP hubo una caída de más de 8.7 millones de validaciones, una reducción del 2%. De ahí que uno de los retos sea recuperar la demanda y satisfacción en la ciudadanía.

El borrador del decreto que fijaría el precio del pasaje troncal, zonal y Transmicable en COP 3.550 fue publicado el pasado 31 de diciembre y hasta el 8 de enero estará disponible para comentarios de la ciudadanía. Una vez se surta este proceso, entrará a sanción por parte del alcalde, Carlos Fernando Galán y la Secretaría de Movilidad.

