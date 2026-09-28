El concesionario Metro Línea 1 informó que necesita algunos días adicionales para preparar la operación y procurar que el cierre se implemente en condiciones…

El puente sur de la avenida Primero de Mayo con avenida carrera 68 no cerrará desde este lunes 28 de septiembre, como estaba programado inicialmente. La Empresa Metro de Bogotá aplazó la medida mientras concluye trabajos preliminares en las vías de desvío y en la Estación 7 de la Línea 1.

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Aplazan cierre del puente de la Primero de Mayo con carrera 68 por obras del Metro

El concesionario Metro Línea 1 informó que necesita algunos días adicionales para preparar la operación y procurar que el cierre se implemente en condiciones adecuadas de movilidad y seguridad.

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La entidad no precisó cuándo comenzará la restricción. También indicó que comunicará posteriormente la nueva fecha y las rutas que deberán utilizar los conductores.

El cierre duraría dos meses

El plan contempla cerrar durante aproximadamente dos meses el puente ubicado en el costado sur de la intersección, habilitado apenas el pasado 30 de marzo. La restricción funcionaría durante las 24 horas.

Según el esquema anunciado inicialmente, el tránsito de ambos sentidos de la avenida Primero de Mayo se concentraría en el puente norte.

La estructura tendría cuatro carriles disponibles: dos para los vehículos que circulen en sentido occidente–oriente mediante contraflujo y otros dos para quienes transiten de oriente a occidente.

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Sin embargo, los conductores deberán esperar la confirmación del Plan de Manejo de Tránsito, pues la Empresa Metro anunciará junto con la nueva fecha las rutas de desvío definitivas.

¿Por qué deben cerrar el puente?

La medida permitirá continuar la construcción de la nave central de la Estación 7 del Metro, ubicada entre las localidades de Kennedy y Puente Aranda.

En este punto, el concesionario deberá instalar la estructura metálica de la plataforma y la cubierta de la estación, además de ensamblar e izar las pasarelas que comunicarán los edificios de acceso con la nave central.

Los trabajos incluyen el montaje de vigas U y vigas cajón. Para ejecutar las maniobras, será necesario instalar grúas de gran capacidad cerca del puente sur, cuyos brazos operarán sobre el corredor.

Estas actividades hacen parte del contrato para la construcción de la Línea 1 del Metro y requieren liberar temporalmente el puente para reducir riesgos durante el movimiento de las estructuras.

Un puente habilitado hace seis meses

El puente sur entró en servicio el 30 de marzo de 2026, luego de 20 meses de construcción. Reemplazó parte de la antigua estructura levantada en 1978 y forma parte del nodo que integrará el Metro con la troncal de TransMilenio de la avenida 68.

La nueva infraestructura mide 446 metros, tiene cuatro apoyos y un tramo central de 125 metros. Aunque cuenta con tres carriles, inicialmente solo fueron habilitados dos mientras avanzaban los trabajos de la Estación 7.

Una vez comience el cierre, los conductores podrían enfrentar mayores tiempos de recorrido por la reducción de la capacidad vial. Por ahora, el puente continúa funcionando y la restricción solo entrará en vigor cuando la Empresa Metro confirme la nueva fecha y publique los desvíos correspondientes.

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