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Así avanza la renovación de los bajo puentes: entre retos de seguridad e impulso comercial

Con cuatro infraestructuras ya entregadas a la ciudadanía, el Distrito busca cambiar la cara de estos espacios solitarios que aún son evitados por los peatones. Entre el modelo de aprovechamiento económico concesionado a empresas privadas por cinco años, algunos retrasos y retos en garantizar la seguridad, la estrategia ‘Puentes que Unen’ entraría en su recta final este 2026.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
25 de septiembre de 2026 – 07:31 p. m.
Alcalde de Bogotá, presentó un corredor urbano restaurado bajo del puente de la calle 53 con carrera 30, sector de Galerías. Ahora es parte del plan Puentes que Unen, y un plan de reactivación que incluye allí la peluquería de un emprendedor llamado Daniel.
Alcalde de Bogotá, presentó un corredor urbano restaurado bajo del puente de la calle 53 con carrera 30, sector de Galerías. Ahora es parte del plan Puentes que Unen, y un plan de reactivación que incluye allí la peluquería de un emprendedor llamado Daniel.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Por años, los espacios debajo de los puentes vehiculares y peatonales en Bogotá fueron considerados puntos ciegos del desarrollo urbano. Caracterizados por la oscuridad, la acumulación de basuras y un constante ambiente de inseguridad —respaldado en los 347 hurtos en puentes peatonales durante este año, según datos de la Policía Nacional—, estos lugares encajaban en la clásica teoría criminológica de ‘Las ventanas rotas’, que explica cómo el delito es mayor en las zonas donde el descuido, la suciedad, el desorden y el maltrato son mayores….

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
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