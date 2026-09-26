Así cambiará el ICA en Bogotá para bancos, comercios y restaurantes

El cambio no significa que todas las empresas pagarán más. Según la distribución presentada por el Distrito, 275 actividades económicas tendrán una reducción y 169 registrarán un aumento. Entre los principales incrementos aparecen las…

El ICA en Bogotá tendrá nuevas tarifas para bancos, concesionarios, restaurantes, bares, editoriales y otras actividades económicas. La plenaria del Concejo aprobó, con 23 votos a favor y 18 en contra, el artículo que reorganiza este impuesto dentro del proyecto de reforma tributaria presentado por la Alcaldía.

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El cambio no significa que todas las empresas pagarán más. Según la distribución presentada por el Distrito, 275 actividades económicas tendrán una reducción y 169 registrarán un aumento. Entre los principales incrementos aparecen las actividades financieras, la comercialización de vehículos y la venta de bebidas alcohólicas y productos de tabaco.

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Sin embargo, el trámite no ha concluido. Hasta el 25 de septiembre, el Concejo había votado 27 de los 54 artículos de la reforma y programó la discusión de los restantes para el lunes 28. Por lo tanto, las nuevas tarifas comenzarían a aplicarse en 2027 si el cabildo termina de aprobar el proyecto y este recibe la sanción del alcalde Carlos Fernando Galán.

Más información sobre Bogotá: Bancos rechazaron el aumento del ICA y Hacienda respondió con sus cifras.

¿Cómo cambiará el ICA en Bogotá para los bancos?

Las principales actividades financieras pagan actualmente una tarifa de 14 por mil. El artículo aprobado establece un incremento gradual que comenzaría con 20 por mil en 2027, bajaría a 19 por mil en 2028 y quedaría en 18 por mil desde 2029.

Esto significa que, por cada $1 millón de ingresos gravados, una entidad financiera pasaría de pagar $14.000 a $20.000 durante el primer año. Frente a la tarifa vigente, el incremento sería del 42,9 % en 2027, del 35,7 % en 2028 y del 28,6 % desde 2029, según cálculos propios.

El ICA no se calcula sobre las utilidades, sino sobre la base gravable correspondiente a los ingresos de cada actividad. En el caso del sector financiero existen reglas especiales y no se toma la totalidad de sus ingresos operacionales. Además, el valor pagado por este impuesto puede descontarse al calcular el impuesto de renta, de acuerdo con la explicación de la Secretaría de Hacienda.

La Administración defendió el ajuste al señalar que la tarifa efectiva del sector financiero equivale al 6,6 %, mientras el promedio de las actividades económicas de Bogotá llega al 9,9 %. Por su parte, Asobancaria advirtió que el incremento tendría un efecto mayor sobre las entidades pequeñas y podría impulsar el traslado de algunas operaciones hacia otros municipios.

Venta de vehículos tendrá tarifas diferenciadas

La comercialización de vehículos paga actualmente una tarifa de 6,9 por mil. Con el nuevo esquema, el ICA en Bogotá quedaría en 8 por mil para la venta de eléctricos, 10 por mil para híbridos y 11 por mil para los demás automotores.

En términos porcentuales, el impuesto sobre esta actividad aumentaría 15,9 % para los eléctricos, 44,9 % para los híbridos y 59,4 % para los vehículos de las demás tecnologías, según cálculos propios realizados sobre la tarifa vigente.

El cambio recae sobre la actividad comercial de los concesionarios y distribuidores. Por consiguiente, no corresponde al impuesto anual de vehículos que paga el propietario ni crea un cobro separado en la factura del comprador.

Fenalco Bogotá Cundinamarca pidió retirar el incremento y señaló que el ICA grava los ingresos brutos de los establecimientos, no sus ganancias. El gremio también cuestionó que la tarifa aumente incluso para las empresas dedicadas a comercializar automotores eléctricos e híbridos.

Por otro lado, la comercialización de bebidas alcohólicas, productos de tabaco y sus derivados quedaría con una tarifa de 19 por mil. Fenalco sostuvo que este ajuste afectaría principalmente a supermercados, superetes, tiendas de conveniencia y comercios tradicionales que no pertenecen al régimen simple.

Restaurantes, bares y editoriales pagarán menos ICA

La reorganización también contempla reducciones. Los restaurantes y hoteles pasarían de una tarifa de 13,8 a 12 por mil, mientras los bares bajarían de 13,8 a 11 por mil. En consecuencia, la disminución frente al esquema vigente sería del 13 % para restaurantes y hoteles y del 20,3 % para bares.

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La edición y publicación de libros tendrá una reducción mayor, pues su tarifa bajaría de 8 a 4 por mil. En este caso, el impuesto se reduciría a la mitad.

Como ejemplo, un restaurante con ingresos gravados anuales de $325 millones pasaría de pagar cerca de $4,5 millones a $3,9 millones. Además, una empresa de edición de libros con ingresos de $800 millones bajaría su pago de $6,4 millones a $3,2 millones.

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Hacienda calcula que la simplificación beneficiará al 89,6 % de las empresas industriales y al 82,9 % de los establecimientos comerciales. En el sector de servicios, el porcentaje de empresas con una tarifa menor sería del 27,3 %.

Pequeños negocios tendrán un cambio en la retención

El proyecto también elimina la retención de ICA sobre los pagos recibidos mediante tarjetas débito y crédito por pequeños contribuyentes cuyos ingresos anuales sean inferiores a 1.933 unidades de valor tributario, equivalentes a cerca de $101,2 millones en 2026.

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Con esta modificación, el Distrito busca que la retención no reduzca temporalmente el flujo de caja de los negocios pequeños que reciben pagos electrónicos. La medida no elimina el ICA que les corresponda, sino la retención anticipada sobre esas transacciones.

Además, las empresas que inviertan al menos $4.600 millones en activos fijos dentro de alguna de las 92 actividades priorizadas podrán acceder a una exención del ICA. El beneficio podría extenderse hasta por diez años y estará sujeto a las condiciones de inversión y generación de empleo previstas en el proyecto.

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La reforma tributaria todavía no está completamente aprobada

Aunque el artículo que transforma el ICA en Bogotá superó la votación en la plenaria, el Concejo todavía debe pronunciarse sobre la mitad restante del proyecto. La sesión se reanudará el lunes 28 de septiembre.

Una vez termine la discusión, el texto completo deberá superar la votación final y pasar a sanción del alcalde. Por esa razón, las tarifas aprobadas para el ICA aún no están vigentes y su aplicación está prevista a partir de 2027.

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