De acuerdo con la investigación liderada por el ente acusador, el modus operandi partía con una llamada telefónica. Reclusos que habían burlado los controles del INPEC y accedido ilegalmente a…

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de tres personas, señaladas de participar en una red de estafa y extorsión que operaba desde el pabellón 6 de la cárcel La Picota, en Bogotá. Los procesados son la esposa, el hijo y la hijastra de un privado de la libertad que fue señalado como el cabecilla de esta organización delincuencial.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Así operaba red de extorsión desde La Picota, en complicidad con familiares de presos

De acuerdo con la investigación liderada por el ente acusador, el modus operandi partía con una llamada telefónica. Reclusos que habían burlado los controles del INPEC y accedido ilegalmente a teléfonos celulares, servicios de datos y aplicaciones financieras, realizaban llamadas masivas a potenciales víctimas en distintas regiones del país.

Publicidad

Lea más: Capturan a hombre que se hacía pasar como cuidador de carros para vender drogas en Chapinero

Otra de las modalidades identificadas era crear perfiles falsos de mujeres para contactar personas por WhatsApp y ofrecerles supuestos servicios sexuales. Una vez las víctimas enviaban fotografías íntimas, realizaban montajes para hacer señalamientos relacionados con delitos sexuales y exigir transferencias de dinero a cambio de no divulgar el material. «Al generar intimidación y obtener un primer pago, aumentaban las amenazas para presionar nuevas transacciones», detalló la Fiscalía.

¿Qué hacían con el dinero?

El ente acusador pudo establecer que se realizaron 631.000 operaciones financieras en las que la organización habría obtenido más de COP 4.900 millones producto de las actividades ilícitas. El dinero obtenido era recibido en billeteras digitales y cuentas de terceros, para luego ser retirado en efectivo para la compra de seis inmuebles y cuatro vehículos ubicados en Bogotá, Soacha, Facatativá, Fusagasugá, Viotá (Cundinamarca) y Restrepo (Meta).

Pero también, parte del dinero retornaba mediante consignaciones de bajo monto que tendrían como destinatario a Fabián Viracachá Ballén, alias El Don o Pluma, exintegrante de las Farc, quien se encuentra cumpliendo una condena de 38 años de prisión por el crimen de un integrante de la Policía Nacional y otras conductas ilícitas.

Con este dinero, Viracachá es señalado de mantener el control dentro del establecimiento penitenciario y facilitar el ingreso y la comercialización de bebidas alcohólicas, estupefacientes y otros elementos prohibidos.

Con todo el material probatorio, Viracachá Ballén fue notificado de este nuevo proceso en el centro carcelario donde permanece privado de la libertad. Simultáneamente, servidores del CTI, con apoyo de la DIJIN de la Policía Nacional, capturaron a algunos de sus familiares, identificados como Bibiana Paola Montañez Rozo, Helim Yareyth Clavijo Montañez y Michael Stiven Viracachá Pérez.

Le puede interesar: Robaron un carro a mano armada en Ciudad Bolívar y cayeron en un parqueadero de Bosa

Un fiscal de la Delegada para las Finanzas Criminales los presentó ante un juez de control de garantías de Bogotá y les imputó, de acuerdo con su presunta participación en los hechos, los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, amenazas, concierto para delinquir y suplantación de identidad. Los tres procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.