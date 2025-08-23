Así puede aplicar a asesorías gratuitas para instalar techos verticales en Bogotá

La falta de espacios verdes en las grandes ciudades acarrea problemas relacionados con la pérdida de biodiversidad y de oportunidades para la captura y almacenamiento de material particulado y CO2. Foto: Secretaría de Ambiente

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Varios pasajes y rincones de la arquitectura bogotana han instalado en sus fachadas techos verticales, una forma de armonizar lo urbano y la naturalización de la ciudad.

En este sentido, gracias a sus bondades ecológicas, la Secretaría de Ambiente tiene un programa de asesorías gratuitas para quienes tengan la idea de instalar este tipo de infraestructuras en sus predios.

Más información sobre Bogotá: Cuerpos que buscan justicia: el giro en el caso de Laura Blanco y lo que viene.

Se trata de la estrategia enmarcada en el Acuerdo 418 de 2009, la cual estable ce asesorías técnicas y capacitaciones sin costo para quienes deseen implementar estas tecnologías, que integran la naturaleza y ofrecen múltiples beneficios.

“El acompañamiento realizado por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente ha permitido consolidar registros del avance en la implementación de techos verdes y jardines verticales en la ciudad. A la fecha, se han identificado 505 proyectos que corresponden a un área de 129.794 m2que incorporan infraestructura vegetada, de los cuales 164 corresponden a techos verdes (93.783 m2) y 339 a jardines verticales (34.142 m2). Y hay proyectos que incorporan ambas tecnologías, 1.869 m2 en Bogotá se benefician de ellos", afirmó Adriana Soto, secretaria de Ambiente.

¿Cómo aplicar?

Si usted quiere tener un techo verde o jardín vertical en su vivienda o empresa, envíe el correo con su propuesta al correo: bryam.ochoa@ambientebogota.gov.co.

Beneficios de tener un techo vertical

La instalación de estos techos tiene beneficios ambientales como la captura de dióxido de carbono, hasta económicos, como el aprovechamiento de aguas lluvias.

Le puede interesar: Movilidad para Hip Hop al parque 2025: horarios, recomendaciones y cierres viales.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espe,ctador.