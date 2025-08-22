No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Bogotá

Movilidad para Hip Hop al parque 2025: horarios, recomendaciones y cierres viales

Transmilenio tendrá operación especial con destino a ocho portales.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
22 de agosto de 2025 - 10:38 p. m.
Eventos en Bogotá
Eventos en Bogotá
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Para este fin de semana, del 23 y 24 de agosto, en la ciudad se llevará a cabo el Festival Hip Hop al Parque de este año en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Por este evento, el Distrito y Transmilenio llevarán a cabo planes de movilidad para prestar el servicio para quienes asistan.

Lea más: Alcaldía de Chía anunció alcance del 77% de recaudo tras actualización catastral

Por parte de Transmilenio:

Por parte del servicio de transporte público, en los horarios habituales estarán en operación 18 rutas troncales en las estaciones de 7 de agosto y Movistar Arena, y 31 de rutas TransMiZonal en paraderos ubicados en la avenida carrera 68.

Más noticias: Desfile de carros antiguos en Bogotá este sábado: estos son los cierres viales

Indicaron que al llegar a las estaciones, los tiempos de caminata para el ingreso al Parque Simón Bolívar rondan entre 15 y 40 minutos, según la ubicación.

“Seguimos apoyando la movilidad de los asistentes a los grandes eventos de ciudad. Invitamos a nuestra comunidad usuaria a consultar las rutas disponibles en nuestras redes sociales, página web y TransMiApp”, manifestó Lucy Cucaita, Ortiz, Directora de Buses de TRANSMILENIO S.A.

Algunos cierres viales:

Por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), para el festival, autorizaron el cierre de los siguientes tramos:

Calzada Norte de la Av. calle 63 entre Av. carrera 60 y Av. carrera 6823 y 24 de agosto 09:00 a.m. a 11:00 p.m.
Calzada Sur de la Av. Calle 63 entre Av. carrera 68 y Av. carrera 6023 y 24 de agosto 09:00 a.m. a  11:00 p.m.
Ciclorruta Calzada Sur de la Av. Calle 63 entre Av. carrera 68 y Av. carrera 6023 y 24 de agosto 09:00 a.m. a  11:00 p.m.

Desvíos autorizados:

  • Los usuarios que transiten en sentido Norte – Sur por la Av. carrera 60 y toman la Av. Calle 63 al occidente, deberán continuar por la Av. carrera 60 al Sur y Av. Calle 53 o Av. Calle 26 al Occidente.
  • Los usuarios que transiten en sentido Oriente – Occidente por la Av. calle 63, deberán tomar la Av. carrera 60 al Sur y Av. calle 53 o Av. calle 26 al Occidente.

Le puede interesar: Robo de patinetas eléctricas: el flagelo de la micromovilidad sostenible en Bogotá 

  • Quienes transiten en sentido Occidente – Oriente por la Av. Calle 63, deberán tomar la Av. carrera 68 al Sur y Av. calle 26 al Oriente.
  • Las personas que transiten  en sentido Occidente – Oriente por la Av. Calle 63, deberán tomar la Av. Carrera 68 al Norte y Av. Calle 68 al Oriente.
  • Los usuarios que transiten en sentido Norte – Sur por la Av. Carrera 68 y desean tomar la Av. Calle 63 al Oriente, deberán continuar por la Av. carrera 68 al Sur y Av. calle 26 al Oriente.

Recomendaciones del Distrito:

  • Recomiendan a los asistentes al evento llegar al sitio de realización, preferiblemente en SITP, Transmilenio y sugieren evitar el uso de vehículo particular.
  • Programar de manera anticipada las actividades en cercanía a los sectores del evento.
  • Seguir las indicaciones por parte de la autoridad de tránsito, del personal logístico del evento y la SDM.
  • Hacer uso de la señalización que la organización del evento dispondrá, para informar los cierres y desvíos viales alrededor del desarrollo del evento.
  • Evitar el uso de vehículos motorizados; como la motocicleta.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Servicios

Bogotá

Movilidad

Movilidad en Bogotá

Transmilenio

Noticias

Noticias Bogotá hoy

Noticias de Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar