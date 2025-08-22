Movilidad para Hip Hop al parque 2025: horarios, recomendaciones y cierres viales

Eventos en Bogotá

Para este fin de semana, del 23 y 24 de agosto, en la ciudad se llevará a cabo el Festival Hip Hop al Parque de este año en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Por este evento, el Distrito y Transmilenio llevarán a cabo planes de movilidad para prestar el servicio para quienes asistan.

Por parte de Transmilenio:

Por parte del servicio de transporte público, en los horarios habituales estarán en operación 18 rutas troncales en las estaciones de 7 de agosto y Movistar Arena, y 31 de rutas TransMiZonal en paraderos ubicados en la avenida carrera 68.

Este sábado 23 y domingo 24 de agosto llega Hip Hop al Parque 2025 al Parque Simón Bolívar.



🚍 Para llegar al festival, TransMilenio te ofrece:



15 rutas troncales desde las estaciones 7 de Agosto y Movistar Arena.



31 rutas TransMiZonal por la Av. Carrera 68.



¡Disfruta del… pic.twitter.com/5dtc1vyvG6 — TransMilenio (@TransMilenio) August 21, 2025

Indicaron que al llegar a las estaciones, los tiempos de caminata para el ingreso al Parque Simón Bolívar rondan entre 15 y 40 minutos, según la ubicación.

“Seguimos apoyando la movilidad de los asistentes a los grandes eventos de ciudad. Invitamos a nuestra comunidad usuaria a consultar las rutas disponibles en nuestras redes sociales, página web y TransMiApp”, manifestó Lucy Cucaita, Ortiz, Directora de Buses de TRANSMILENIO S.A.

Algunos cierres viales:

Por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), para el festival, autorizaron el cierre de los siguientes tramos:

Calzada Norte de la Av. calle 63 entre Av. carrera 60 y Av. carrera 68 23 y 24 de agosto 09:00 a.m. a 11:00 p.m. Calzada Sur de la Av. Calle 63 entre Av. carrera 68 y Av. carrera 60 23 y 24 de agosto 09:00 a.m. a 11:00 p.m. Ciclorruta Calzada Sur de la Av. Calle 63 entre Av. carrera 68 y Av. carrera 60 23 y 24 de agosto 09:00 a.m. a 11:00 p.m.

🎤🔥 Bogotá vive este fin de semana 'Hip Hop al Parque 2025'



Conoce los cierres y desvíos para que puedas programar tu ruta, toda la información consúltala aquí: https://t.co/TrjBLoF7yW



Los cierres se realizarán los días 23 y 24 de agosto de 9:00 a.m. a 11:00 p.m.… pic.twitter.com/rJReHtfJQT — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) August 22, 2025

Desvíos autorizados:

Los usuarios que transiten en sentido Norte – Sur por la Av. carrera 60 y toman la Av. Calle 63 al occidente, deberán continuar por la Av. carrera 60 al Sur y Av. Calle 53 o Av. Calle 26 al Occidente.

Los usuarios que transiten en sentido Oriente – Occidente por la Av. calle 63, deberán tomar la Av. carrera 60 al Sur y Av. calle 53 o Av. calle 26 al Occidente.

Quienes transiten en sentido Occidente – Oriente por la Av. Calle 63, deberán tomar la Av. carrera 68 al Sur y Av. calle 26 al Oriente.

Las personas que transiten en sentido Occidente – Oriente por la Av. Calle 63, deberán tomar la Av. Carrera 68 al Norte y Av. Calle 68 al Oriente.

Los usuarios que transiten en sentido Norte – Sur por la Av. Carrera 68 y desean tomar la Av. Calle 63 al Oriente, deberán continuar por la Av. carrera 68 al Sur y Av. calle 26 al Oriente.

Recomendaciones del Distrito:

Recomiendan a los asistentes al evento llegar al sitio de realización, preferiblemente en SITP, Transmilenio y sugieren evitar el uso de vehículo particular.

Programar de manera anticipada las actividades en cercanía a los sectores del evento.

Seguir las indicaciones por parte de la autoridad de tránsito, del personal logístico del evento y la SDM.

Hacer uso de la señalización que la organización del evento dispondrá, para informar los cierres y desvíos viales alrededor del desarrollo del evento.

Evitar el uso de vehículos motorizados; como la motocicleta.

