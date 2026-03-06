Bautizarán calle de Bogotá en homenaje a la memoria de Miguel Uribe

Homenaje al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en el salón Elíptico del Capitolio Nacional, sede del Congreso de la República. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Concejo de Bogotá aprobó el Proyecto de Acuerdo 768 de 2025 que rinde homenaje a la memoria y el legado de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial asesinado el 7 de junio de 2025 durante una presentación política en el barrio Modelia, en Bogotá.

La iniciativa liderada por la bancada del Centro Democrático busca reconocer la trayectoria política de Uribe como cabildante a sus 26 años y expresidente del Concejo, así como su rol de congresista.

Lea más: Concejo aprueba proyecto que usa la IA para prevenir abusos sexuales en menores

El acuerdo dicta bautizar el tramo de la Avenida Calle 34 entre Carrera Séptima Avenida de Las Américas y Calle 26, como “Avenida Calle 34 Miguel Uribe Turbay”.

Asimismo, se definió que su nombre esté en una estación del Sistema Integrado de Transporte Público, bien sea Primera Línea del Metro, troncales de Transmilenio o cable aéreo.

Igualmente, que una nueva sede educativa distrital lleve su nombre y que se adopte un espacio académico y de investigación en torno a su memoria, en articulación con instituciones educativas, el sector privado y organizaciones sociales como la Fundación Solidaridad por Colombia.

También se habilita la posibilidad de denominar con su nombre equipamientos culturales y deportivos como el Estadio Metropolitano de Techo, el Palacio de los Deportes o el CEFE Chapinero, previa viabilidad técnica y jurídica.

En paralelo, el Parque El Golfito en Fontibón, lugar donde se perpetró el magnicidio, será renombrado como Parque Miguel Uribe Turbay y contará con un monumento como homenaje póstumo.

De la misma forma, el 11 de agosto de cada año será día cívico en Bogotá en honor a su memoria y se promoverá la realización anual de actividades en el marco de la “Caminata de la Solidaridad”, incluyendo la media maratón Miguel Uribe Turbay.

Finalmente, dentro del mismo Concejo, a la ya instalada placa conmemorativa, se instalará un busto en la plazoleta interna, un óleo en el Salón Comuneros, una estatua en la plazoleta fundacional de Usaquén y un monumento en el Mausoleo del Cementerio Central.

“La violencia nos arrebató a un líder y amigo que aún tenía mucho por entregarle a Colombia. Pero cuando la barbarie intenta borrar a quienes defendieron sus convicciones, lo mínimo que podemos hacer es preservar su memoria”, destacaron los concejales de la bancada del Centro Democrático.

Le puede interesar: Debate en el Concejo alerta por congestión en el 70 % de las vías de Bogotá

Por el crimen de Miguel Uribe Turbay, el menor de 15 años que ejecutó el homicidio, fue sancionado a 7 años de privación de la libertad en un centro del ICBF. Mientras que Katherine Andrea Martínez, alias Gabriela, fue condenada a 21 años y dos meses de prisión por participar en la planeación del atentado.

Nueve personas han sido capturadas en el marco de este caso, de las cuales dos han recibido sentencia, sin que aún se conozca quiénes ordenaron el asesinato.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.