Bloqueos de conductores en la calle 13 afectaron ingreso a Bogotá

Desde tempranas horas de este martes, conductores de buses intermunicipales bloquearon el ingreso a Bogotá en la Calle 13 como protesta ante el más reciente robo de un compañero en el sector de Tres Esquinas.

Los trabajadores de distintas empresas parquearon los vehículos en los tres carriles de la vía, impidiendo el paso de otros automotores y generando afectación en la movilidad por varias horas.

Desde el gremio, reclamaron a las autoridades mayor presencia en este corredor ante lo que denuncian son constantes robos y falta de control y seguridad.

A esta hora, la Secretaría de Movilidad informó que los bloqueos cesaron y el flujo en el tránsito retomó su normalidad.

Cada hora se cometen 14 hurtos en Bogotá

Durante un debate de control político en el Concejo de Bogotá, se reveló que entre enero y agosto de 2025 se registraron 86.931 casos de hurto a personas en la ciudad. Esto equivale, en promedio, a más de 14 robos por hora. La cifra representa un incremento de 400 casos frente al mismo periodo del año anterior, solo en el mes de agosto.

Y es que el hurto a personas se mantiene como uno de los delitos de mayor impacto en la capital, que cerró el año 2024 con una tasa de 1.645 casos por cada 100.000 habitantes, la más alta entre las principales ciudades del país, de acuerdo con cifras presentadas por la concejala Diana Diago (Centro Democrático).

De acuerdo con el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía (Siedco), con corte en el mes de agosto, las cifras de hurto a personas aumentaron en 12 de las 19 localidades de la ciudad, siendo las más afectadas Puente Aranda (33%), Teusaquillo (23%) y Rafael Uribe Uribe (18%).

Por otro lado, de los 86.931 casos de hurto a personas reportados entre enero y agosto de este año, más de 58.000 se perpetraron sin uso de armas, es decir, mediante raponeo, cosquilleo o modalidades similares. Se reportaron, además, 428 casos en los que los victimarios usaron escopolamina, 1266 casos con empleo de armas contundentes, 7.243 casos con arma de fuego y más de 15.600 casos con armas blancas.

Frente a este panorama, Diago pidió a la administración distrital la implementación de un plan de choque integral, especialmente de cara a la temporada de fin de año, cuando suelen aumentar las actividades comerciales y también los delitos asociados a hurtos y economías ilegales.

