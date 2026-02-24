Bogotá abre 1.366 vacantes laborales virtuales en feria de empleo: así puede postularse

Más de 1.300 oportunidades laborales en Bogotá: así puede postularse. Foto: Secretaría de Desarrollo Económico

La Alcaldía de Bogotá abrió una nueva convocatoria laboral con 1.366 vacantes disponibles de manera virtual hasta el próximo sábado 28 de febrero, a través de la estrategia Talento Capital, liderada por la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría de Desarrollo Económico.

La oferta incluye oportunidades para personas con distintos niveles de formación, desde educación básica y media hasta perfiles técnicos, tecnológicos, profesionales y con estudios de especialización. Los salarios oscilan entre uno y cuatro salarios mínimos, según el cargo y la experiencia requerida.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas deben registrarse en la plataforma del Servicio Público de Empleo, en www.serviciodeempleo.gov.co, completar su hoja de vida y postularse a las vacantes disponibles según su perfil.

Además, quienes requieran orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo, ubicado en la carrera 13 #27-00, local 12, de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

En este espacio reciben acompañamiento para fortalecer su perfil laboral, registrar su hoja de vida y mejorar habilidades como comunicación y liderazgo.

Oportunidades para distintos perfiles

De acuerdo con la entidad, las vacantes están dirigidas tanto a quienes buscan su primer empleo como a personas con trayectoria laboral. Hay cargos que no requieren experiencia previa y otros que solicitan hasta siete años de recorrido profesional.

Entre los perfiles disponibles se encuentran: optómetras, auxiliares de odontología, docentes, auxiliares contables, operarios, psicólogos, asesores comerciales, analistas financieros, supervisores, maestros de construcción, tecnólogos en salud, auxiliares logísticos y coordinadores administrativos, entre otros.

“Trabajo formal e inclusión laboral”

Guillermo Alarcón Plata, director de Desarrollo Empresarial y Empleo, señaló que la estrategia busca mantener una oferta constante y alineada con las necesidades del mercado.

“Seguimos facilitando el acceso al trabajo formal, promoviendo la inclusión laboral y fortaleciendo el tejido productivo de la ciudad”, afirmó el funcionario.

Acompañamiento directo con las empresas

La Secretaría de Desarrollo Económico explicó que, cuando el perfil del candidato se ajusta a las vacantes disponibles, la hoja de vida es remitida directamente a las empresas aliadas, lo que agiliza los procesos de selección.

Además, la entidad invita a los ciudadanos a seguir sus canales oficiales para conocer nuevas convocatorias, cursos gratuitos y recomendaciones para enfrentar entrevistas laborales.

Una oportunidad para reactivar el empleo

Con esta convocatoria, el Distrito busca ampliar las oportunidades de empleo formal en la ciudad y facilitar el acceso al mercado laboral para distintos sectores de la población.

Las vacantes estarán disponibles hasta el sábado 28 de febrero y el proceso de postulación se realiza exclusivamente de manera virtual.

