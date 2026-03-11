Bogotá firma pacto para prevenir violencias en el deporte y escenarios recreativos

Bogotá firmó un pacto interinstitucional para prevenir violencias, acoso y discriminación en escenarios deportivos y recreativos. Foto: Instituto de recreación y deporte (IDRD)

El deporte y la recreación en Bogotá buscan convertirse en espacios cada vez más seguros. Este martes, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), junto con entidades distritales, nacionales y organizaciones del sector, firmó el Pacto por la Prevención de las Violencias en el Deporte, la Recreación y la Actividad Física, una estrategia que busca combatir el acoso, la discriminación y otras formas de violencia en escenarios deportivos de la ciudad.

La iniciativa tendrá una vigencia inicial de un año y prioriza la protección de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres, poblaciones que, según las autoridades, requieren mayores garantías dentro de los espacios deportivos y recreativos.

El pacto busca consolidar un compromiso conjunto entre instituciones públicas, ligas deportivas, empresas privadas y ciudadanía para fortalecer la prevención, la atención y el seguimiento de situaciones de violencia que puedan presentarse durante actividades deportivas o recreativas.

Protocolos para prevenir violencias

Como parte de esta estrategia, el IDRD señaló que ha venido fortaleciendo sus mecanismos institucionales para responder a este tipo de casos. Entre las medidas se encuentra la consolidación de la Ruta para la Promoción, Prevención, Atención y Seguimiento, establecida en 2025.

Esta herramienta busca ampliar la atención frente a reportes de violencia, discriminación o acoso en escenarios deportivos e incorpora el Protocolo de Violencias Basadas en Género (VBG).

A ello se suma el fortalecimiento de los mecanismos de respuesta mediante orientación jurídica y apoyo psicológico, así como alianzas con instituciones públicas y privadas que permiten mejorar las rutas de atención.

Alianza entre entidades

El pacto reúne a distintas entidades del sector público, organizaciones deportivas y aliados del sector privado que trabajan alrededor del deporte y la recreación en la ciudad. Entre los firmantes están el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), el Ministerio del Deporte y varias secretarías del Distrito, como Seguridad, Mujer y Educación, además de representantes de ligas deportivas, programas de semilleros escolares y empresas aliadas.

Para Daniel García Cañón, director del IDRD, este acuerdo representa un paso importante para garantizar que el deporte en la ciudad se desarrolle en espacios seguros y respetuosos.

“Hoy damos un paso fundamental para fortalecer el deporte, la recreación y la actividad física como espacios seguros, respetuosos e incluyentes en Bogotá. El deporte transforma vidas, pero solo puede hacerlo plenamente cuando se desarrolla en entornos libres de violencia, acoso y discriminación”, afirmó.

Un compromiso colectivo

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de un año, con posibilidad de renovación entre las entidades participantes.

Con este pacto, el Distrito busca avanzar hacia un modelo en el que el deporte, la recreación y la actividad física no solo promuevan bienestar y salud, sino que también se consoliden como espacios de cuidado, respeto y garantía de derechos para todas las personas.

