Bogotá realizó cabildo abierto entre opiniones encontradas por militarizar localidades

Desde la sede de la Universidad Militar Nueva Granada, el representante a la Cámara (Centro Democrático), José Jaime Uscátegui inició su intervención presentando seis propuestas…

Este sábado se desarrolló el cabildo abierto distrital, convocado por los hermanos y funcionarios públicos José Jaime y Julián Uscátegui, luego de recoger un poco más de 31 mil firmas para realizar este mecanismo de participación que buscó discutir la necesidad o no de una asistencia militar en las 20 localidades de Bogotá para contrarrestar los hechos de inseguridad.

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Desde la sede de la Universidad Militar Nueva Granada, el representante a la Cámara (Centro Democrático), José Jaime Uscátegui inició su intervención presentando seis propuestas para fortalecer la seguridad: conformar un Grupo Estratégico para la Investigación del Tráfico Ilegal de Armas de Fuego (GRETA) a nivel distrital, ampliar la capacidad carcelaria y evaluar la alternativa de centros de reclusión militar, intensificar la búsqueda de objetivos de alto valor criminal, concentrar esfuerzos en la frontera entre Bogotá y Soacha, realizar un simulacro de asistencia militar en 2027 e instalar detectores de metales en zonas críticas, incluido el transporte público.

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Por su parte, el concejal Julián Uscátegui propuso desplegar efectivos del Ejército en puntos críticos de la ciudad o asignar a la Policía Militar labores de vigilancia y custodia de embajadas, edificios, bancos y otras instalaciones. Según explicó, estas medidas permitirían liberar uniformados de la Policía Nacional para reforzar su presencia en las calles y atender los problemas de seguridad.

Al cabildo asistió el alcalde Galán y parte de su gabinete distrital. / Óscar Pérez

A su turno, 46 ciudadanos que inscribieron sus ponencias intervinieron cada uno por hasta 3 minutos. Reservistas del Ejército, Policía, defensores de derechos humanos, entre otros, fueron los participantes. Quienes respaldaron la asistencia militar señalaron la presencia de estructuras criminales, el control de parques y entornos escolares y el temor de los habitantes como razones para adoptar medidas focalizadas, especialmente en localidades como Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa. En contraste, quienes no estaban de acuerdo con la medida advirtieron sobre los posibles riesgos en la vulneración de los derechos humanos, la convivencia y el orden constitucional. En sus argumentos invocaron la separación de funciones establecidas en la Constitución y defendieron estrategias de seguridad con participación ciudadana y articulación institucional.

El Distrito insistió en que el Ejército ya hace presencia en la ciudad

Durante su intervención, el alcalde Carlos Fernando Galán presentó cifras de seguridad con corte al 31 de octubre de 2026. Según informó, en ese periodo se registraron 899 homicidios, 83 menos que en el mismo lapso de 2025, lo que representa una reducción del 8,6 %. También destacó que septiembre de 2026 fue el menos violento para ese mes desde que existen registros mensuales.

El mandatario explicó que la Administración Distrital adelanta un despliegue focalizado del Ejército, en coordinación con la Policía, en ocho localidades priorizadas: Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Suba, Bosa y Santa Fe. Las acciones incluyen patrullajes mixtos y controles territoriales en sectores críticos, con el propósito de prevenir homicidios y fortalecer la presencia institucional.

Galán también explicó que la asistencia militar es una medida excepcional, temporal y subsidiaria que procede cuando las capacidades de la Policía Nacional son superadas.

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Tras la terminación del cabildo abierto distrital, las autoridades distritales deben dar una respuesta clara, escrita y fundamentada a los planteamientos, propuestas y solicitudes que la ciudadanía expuso durante la sesión. Esta respuesta debe emitirse, por regla general, dentro de la semana (7 días) posterior a la celebración del cabildo.

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