Patrullajes mixtos y prevención de homicidios: así es el despliegue militar en Bogotá

El proceso tuvo una motivación clara para ambos: la ciudad se ha quedado corta en garantizar la tranquilidad de quienes la…

El próximo sábado 7 de noviembre se realizará el cabildo abierto en la Universidad Militar Nueva Granada, para discutir la asistencia militar como herramienta de seguridad en Bogotá. La convocatoria se realizará luego de que los hermanos José Jaime y Julián Uscátegui, representante a la Cámara y concejal, respectivamente (Centro Democrático), reunieran las firmas necesarias para su validez ante la Registraduría Nacional.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El proceso tuvo una motivación clara para ambos: la ciudad se ha quedado corta en garantizar la tranquilidad de quienes la habitan y no queda otra salida que desplegar esta fuerza armada, inicialmente en tres localidades al sur de Bogotá. Sin embargo, la potestad de acudir a dicha figura está en el presidente Abelardo de la Espriella o en la solicitud que hagan también los gobernadores o alcaldes. Y por ahora, la administración de Galán lo ha descartado.

Publicidad

Lea más: Fontibón: las versiones detrás de la denuncia de abuso policial contra un joven y sus perros

En diálogo con El Espectador, el secretario de Seguridad, César Restrepo, rechazó esta idea argumentando que el Ejército ya participa activamente dentro del marco constitucional y legal, bajo la coordinación operativa de la Policía Metropolitana, que es quien tiene a cargo la acción operativa de la seguridad urbana y ciudadana.

"La coordinación distrital es la única forma legal de operación según la Constitución. Lo contrario significaría declarar a Bogotá en estado de guerra, relevando del mando a la Policía Nacional para poner el territorio bajo control de las Fuerzas Militares y Bogotá no se encuentra en esa condición", sentenció.

Le puede interesar

¿Cómo es el despliegue militar en Bogotá?

Restrepo resaltó a este diario ocho acciones focalizadas en las que trabaja el Ejército Nacional, en coordinación con el Distrito:

Prevención del homicidio. Para los Uscátegui, este delito de alto impacto se concentró en 2024 en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa. Al revisar las cifras oficiales, así se presenta. Pero, como lo contamos en este diario, en estas zonas, no es el delito que más ocurre; es la violencia intrafamiliar, el hurto a personas y las lesiones personales.

Aun así, la Secretaría de Seguridad resaltó que las fuerzas militares, junto a la Policía, están desplegadas en nueve localidades priorizadas para contrarrestar los homicidios: Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Suba, Bosa, Mártires y Santa Fe. Lo hacen mediante patrullajes mixtos, control territorial, acciones de control y presencia institucional, con intervención principalmente los viernes, sábados y domingos.

2. Control al hurto. Según cifras de la Secretaría de Seguridad, entre enero y julio de 2026 los hurtos a personas presentan el nivel más bajo de los últimos 4 años, con 67.231 casos, mostrando una reducción de -12.5% respecto al mismo período de 2025. Desde el Distrito, priorizan 19 de las 20 localidades y 36 puntos críticos. Allí el Ejército acompaña a los uniformados puntos de control, controles móviles, patrullajes y vigilancia disuasiva, especialmente durante las horas pico de 6:00 a. m. a 9:00 a. m. y de 5:00 p. m. a 8:00 p. m., cuando se presentan más casos en sus diversas modalidades: raponazo, hurto en moto, fleteo y factores de oportunidad.

3. Puestos de control en las principales entradas y salidas de Bogotá.

4. Operaciones contra la extorsión y el secuestro: de acuerdo con cifras de la Policía Nacional, entre enero y septiembre de este año, se ha registrado 1.455 casos de extorsión, una variación de -4.28 % denuncias menos frente al mismo periodo de 2025. Mientras tanto, el secuestro simple registra 2 casos entre mayo y julio de este año. Contra estos dos delitos de alto impacto, el Ejército trabaja en operaciones conjuntas con Fiscalía y la Policía Nacional.

5. Operaciones contra grupos delincuenciales organizados: acciones militares orientadas a combatir y desarticular estas estructuras criminales.

6. Protección de bordes, ruralidad y Cerros Orientales.

7. Articulación institucional en territorio: El Ejército Nacional también participa en los Consejos Locales de Seguridad de las 20 localidades, donde se coordinan las capacidades y respuesta frente a las necesidades de seguridad.

De acuerdo con Felipe Mariño, director del programa Bogotá Cómo Vamos, la justificación de militarizar tres localidades del sur de Bogotá por alza en los homicidios no es pertinente cuando se revisan las cifras. Según Mariño, la mitad ocurre por disputas ilegales, pero el otro 50 % es por convivencia o intolerancia derivada, por ejemplo, del consumo problemático de alcohol. "Los militares no están diseñados para esos propósitos. Ya tenemos la Brigada 13 del Ejército, pero en su función de defensa, protección de infraestructura crítica y de áreas rurales en el marco del conflicto armado".

Y es que sobre el uso de este pie de fuerza, ya hay evidencia. De acuerdo con Andrés Macías, experto en seguridad ciudadana, en Cali, por ejemplo, “tras patrullajes militares intensivos se encontró poca o ninguna evidencia de reducción del delito y tampoco una mejora en la percepción de seguridad durante la intervención. Tampoco se evidencian efectos positivos sobre criminalidad y derechos humanos”.

Conozca también: Subsidio de alimentos en Funza, por COP 1.851 millones, bajo la lupa de los entes de control

Macías enfatiza también que, si el problema es un ataque armado inminente, control territorial de una zona específica o una amenaza extraordinaria, la asistencia militar puede tener una justificación. Pero si por el contrario, se busca disminuir delitos de alto impacto como homicidios o extorsiones, “poner soldados en las esquinas no necesariamente desarticula las redes que están detrás de esos delitos”.

El 7 de noviembre, el alcalde y su equipo de secretarios deberán asistir al cabildo abierto. Pero desde ya, la posición del Distrito es clara: no van a solicitar una asistencia militar.

Publicidad

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.