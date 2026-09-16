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Bogotá rompe récord de comparendos por porte de armas: ¿qué está pasando en las calles?

Bogotá está imponiendo más de 600 comparendos al día por porte de armas y elementos peligrosos. A agosto, la cifra llegó a 154.341, un récord que pone la lupa sobre lo que está pasando en las calles y que tiene a Kennedy a la cabeza. 

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Ana Rodríguez Novoa
Ana Rodríguez Novoa
16 de septiembre de 2026 – 07:00 a. m.
La Policía Metropolitana de Bogotá presentó la incautación de armas que se han llevado a cabo desde enero hasta el 25 de octubre del 2022. En total fueron 261.868 armas blancas, 1.534 armas de fuego tipo neumáticas, traumáticas y de fogueo, las cuales llevaron a la captura 6.020 personas por el delito de hurto. En lo corrido del año, en Bogotá se han capturado 2.676 personas por el delito de lesiones personales, quienes en su mayoría han sido por tener en su poder este tipo de armas. Asimismo, la Policía ha capturado 437 personas por el delito de homicidio, quienes también llevaban algunos de estos elementos.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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En las calles de Bogotá se están imponiendo, en promedio, 635 comparendos diarios por portar armas, elementos cortopunzantes o sustancias peligrosas. Son cerca de 26 cada hora. A corte del 31 de agosto, la ciudad acumulaba 154.341 sanciones, la cifra más alta registrada para ese periodo desde que este comportamiento comenzó a sancionarse mediante el Código Nacional de Policía. 

El salto frente al año pasado también es considerable. Para agosto de 2025 se habían registrado 128.241 comparendos. Este año son 26.100 más, un incremento del 20,4 %….

Ana Rodríguez Novoa

Por Ana Rodríguez Novoa

Periodista y profesional en Opinión Pública desde 2021, formada en la Universidad del Rosario. Con especial interés en temas sociales y culturales de Bogotá. Ha trabajado en redacciones universitarias y proyectos editoriales, con experiencia en reportería y escritura narrativa. Actualmente hace parte del equipo de Bogotá en El Espectador. amrodriguez@elespectador.com
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