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CAR inició plan de protección de agua subterránea para asegurar el abastecimiento a futuro

A través de un Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos, la Corporación analizará la calidad y disponibilidad del recurso, con el fin de declararlos áreas de conservación.

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Redacción Bogotá
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15 de septiembre de 2026 – 12:00 p. m.
Con apoyo de las comunidades y la academia, la Corporación mapeará las fuentes de recarga natural para asegurar el abastecimiento estratégico de más de 10 millones de habitantes. / CAR Cundinamarca

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