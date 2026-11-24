La Policía y el Cuerpo de Bomberos ingresaron posteriormente al apartamento con autorización del propietario. Después, funcionarios de criminalística realizaron la inspección judicial. Por ahora, la causa oficial de muerte no ha sido…

Tres mujeres fueron halladas sin vida dentro de un apartamento del conjunto residencial Altos del Moral, en el barrio El Moral de Usaquén, al norte de Bogotá. El hallazgo ocurrió el domingo 22 de noviembre, luego de que la administración recibiera reportes de residentes por olores provenientes del inmueble.

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Lo que se sabe del hallazgo de tres mujeres sin vida en un apartamento de Usaquén

La Policía y el Cuerpo de Bomberos ingresaron posteriormente al apartamento con autorización del propietario. Después, funcionarios de criminalística realizaron la inspección judicial. Por ahora, la causa oficial de muerte no ha sido esclarecida por Medicina Legal.

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Así fue el hallazgo

La administración del conjunto informó que desde semanas atrás había recibido reportes sobre olores inusuales en la torre 2. Ante esa situación, contactó al propietario del apartamento para revisar el caso. El domingo, cerca de las 4:00 p. m., llegó un nuevo aviso. Entonces, con la autorización del dueño, la Policía y los Bomberos ingresaron a la vivienda. Allí encontraron a tres mujeres sin vida que serían una madre y sus dos hijas.

De igual forma, la administración señaló que las mujeres residían en el lugar como arrendatarias desde octubre. También pidió a la comunidad abstenerse de divulgar información no verificada mientras continúa el proceso judicial.

"Agradecemos a todos los residentes mantener la calma, facilitar el trabajo de las autoridades y abstenerse de difundir información no confirmada. La Administración informará oportunamente cualquier novedad", fue el mensaje del conjunto.

¿Qué se sabe?

Si bien las causas de la muerte siguen siendo materia de investigación, han salido a la luz varios detalles. De acuerdo con la revista Semana las víctimas son María Victoria Cuellar De Scioville, adulta mayor y madre de Geraldine Scioville Cuellar y Lisette Scioville Cuellar, las otras dos mujeres fallecidas.

Las autoridades aún no han entregado declaraciones públicas sobre los avances en la investigación por la muerte de las tres mujeres, no obstante, al parecer no hay señales de que se tratase de un episodio violento, de acuerdo como indicó la escena del hallazgo. Otras versiones hablan de un conflicto familiar detrás de la tragedia, pero ninguna ha sido confirmada hasta el momento. Serán las autoridades las que esclarezcan este nuevo hecho que conmocionó al norte de Bogotá.

Desde el Concejo de Bogotá ya piden respuestas: "Detrás de esta tragedia hay vidas, historias y familias que merecen respuestas. Exijo a la Fiscalía y a la Policía de Bogota esclarecer lo ocurrido. Si hubo manos criminales, que caiga sobre los responsables todo el peso de la ley, ni las mujeres ni nuestros adultos mayores pueden seguir siendo víctimas del abandono y la violencia", señaló Rocío Dussán, concejala.

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