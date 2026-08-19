Bosa estrena tres estaciones de Transmilenio en la avenida Ciudad de Cali

Bosa estrenó tres estaciones sobre la avenida Ciudad de Cali, una conexión que busca reducir tiempos de viaje y mejorar la movilidad en el suroccidente. Foto: Transmilenio

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Bosa empezó a estrenar Transmilenio. Desde este miércoles 19 de agosto entraron en operación Tibanica-Primavera, Los Laureles e Islandia, las tres primeras estaciones habilitadas de la extensión de la troncal de la avenida Ciudad de Cali.

El nuevo tramo comprende 2,85 kilómetros de infraestructura troncal y beneficiará a cerca de 3.000 usuarios durante la hora de máxima demanda, especialmente habitantes del suroccidente de Bogotá.

La apuesta del Distrito fue poner en servicio las estaciones terminadas sin esperar a que concluyan todos los trabajos de la troncal. Para hacerlo, Transmilenio dispuso 50 buses duales articulados eléctricos, capaces de circular por los carriles exclusivos y pasar temporalmente a los carriles mixtos en los sectores donde las obras continúan.

“Hoy es un día muy importante para Bosa. Esta ciudad tenía una deuda con esta localidad por los retrasos de esta obra”, señaló el alcalde Carlos Fernando Galán durante la entrega.

Así son las nuevas estaciones

Las tres estaciones cuentan con accesos por los costados norte y sur, taquillas externas, puertas automáticas para el ingreso a los buses y barreras de control de piso a techo.

Tibanica-Primavera tiene dos vagones de 196 metros de longitud, mientras Los Laureles e Islandia cuentan con dos vagones de 250 metros cada una.

El proyecto también entregó 19.700 metros cuadrados de espacio público, 5.900 metros cuadrados de zonas verdes, 1,51 kilómetros de ciclorruta y áreas de jardinería.

A esto se suman espacios para bicicletas. Las tres estaciones incorporan 509 cupos TransMiBici: 305 en Tibanica-Primavera y 102 en cada una de las otras dos. Según Transmilenio, Tibanica-Primavera se convierte así en la estación con mayor capacidad para bicicletas en Bogotá.

Con la apertura también comenzó a operar el nuevo servicio F63–Z63, que conectará Tibanica-Primavera con la estación Pradera–Plaza Central, pasando por Los Laureles, Islandia y Banderas.

Además, el servicio A61–Z61 amplió su recorrido desde el Portal Américas hasta Tibanica-Primavera y conservará su conexión con Polo–Fincomercio, en la troncal de la carrera 80.

Por su parte, el C19–F19 extenderá su recorrido hasta Portal Américas para mantener la cobertura del tramo que cambia con la ampliación del A61–Z61.

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Una obra retrasada que llega al 84 %

La extensión de la avenida Ciudad de Cali tiene una longitud total de 7,4 kilómetros y alcanza un avance general del 84 %, según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

El director de la entidad, Orlando Molano, recordó que el proyecto debía estar terminado desde 2023 y que, cuando comenzó la actual administración en enero de 2024, registraba un avance cercano al 49 %.

De los 7,4 kilómetros previstos, 4,7 kilómetros ya están terminados y conectados. El Distrito proyecta entregar los grupos 3 y 4 restantes antes de finalizar 2026.

La troncal tendrá además un papel importante en la futura conexión con el Metro de Bogotá. Según Galán, cuando esa infraestructura entre en operación, un habitante de Bosa podría llegar hasta la calle 72 con avenida Caracas en aproximadamente 27 minutos.

La siguiente meta será conectar la avenida Ciudad de Cali con las troncales de Las Américas, la avenida 68 y la calle 26, ampliando las alternativas de viaje desde el suroccidente hacia otros puntos de Bogotá.

Con las tres estaciones ya abiertas, barrios como Primavera Sur, Esperanza de Tibanica, Manzanares, Humberto Valencia, Bosques de Maryland, Laureles, Islandia, Bosa San José, Villa Javier y La Palestina empiezan a contar con una nueva conexión directa al sistema.

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