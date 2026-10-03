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El Niño pone a prueba las cuencas sin embalses en medio de una creciente sequía

Aunque el sistema Chingaza está al 94.6% de agua, la CAR advierte que ese panorama positivo no llega a las provincias que dependen solo de la lluvia, en donde las cuencas presentan niveles por debajo del 10 %. 

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Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
Aunque el sistema Chingaza está al 94.6% de agua, la CAR advierte que ese panorama positivo no llega a las provincias que dependen solo de la lluvia, en donde las cuencas presentan niveles por debajo del 10 %.
Aunque el sistema Chingaza está al 94.6% de agua, la CAR advierte que ese panorama positivo no llega a las provincias que dependen solo de la lluvia, en donde las cuencas presentan niveles por debajo del 10 %.

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Al término de septiembre, autoridades ambientales han emitido alertas críticas por la severa escasez de lluvias que afronta el departamento por el fenómeno de El Niño, el cual amenaza el abastecimiento hídrico en diversas regiones. Mientras que los embalses principales garantizan cierta estabilidad para la capital, numerosas cuencas no reguladas registran niveles alarmantemente bajos, poniendo en riesgo a decenas de municipios.

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En vista de la dramática…

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá. jparra@elespectador.com
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