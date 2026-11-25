Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., las interesadas podrán acercarse al Centro Comercial Outlet Factory, ubicado en la avenida de las Américas No. 62-84, donde 25 empresas ofrecerán cerca de 1.000 puestos de trabajo en sectores como comercio, servicios, producción,…

En Bogotá, este jueves 26 de noviembre, se desarrollarán dos ferias de empleo. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Secretaría de Desarrollo Económico realizará una convocatoria dirigida exclusivamente a mujeres.

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¿Buscando empleo? Distrito y Transmilenio lanzaron feria con más de mil vacantes

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., las interesadas podrán acercarse al Centro Comercial Outlet Factory, ubicado en la avenida de las Américas No. 62-84, donde 25 empresas ofrecerán cerca de 1.000 puestos de trabajo en sectores como comercio, servicios, producción, alimentos, salud y administración.

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Entre los perfiles que serán ofertados se encuentran líder de control interno para el sector salud, jefa de contratación, controller de tecnología y gestión de información, administradora de tienda, coordinadora de operaciones supernumeraria, jefa de enfermería, auxiliar de enfermería, asesora comercial, asesora de soluciones financieras, auxiliar de bodega, operaria de producción, auxiliar administrativa, auxiliar de farmacia, entre otros.

Las mujeres interesadas en participar deben llevar su hoja de vida actualizada y su documento de identidad. La jornada será gratuita.

Cabe recordar que, de acuerdo con la encuesta de mercado laboral del DANE entre julio y septiembre de 2026, la brecha de empleo entre hombres y mujeres se ubicó en una diferencia de casi 24 %.

Transmilenio también realizará feria de empleo

Al interior del Portal 20 de Julio, ubicado en la localidad de San Cristóbal, Transmilenio liderará la última feria de servicios y empleabilidad del año.

Entre las 8:30 a.m. y la 1:00 p.m., se ofrecerán cerca de 300 vacantes para perfiles operativos, técnicos, auxiliares, administrativos y demás; gracias a la participación de 8 empresas vinculadas a distintos sectores económicos, entre ellas, Gran Américas Mi Teleférico San Cristóbal, el operador de TransMiCable San Cristóbal.

Summar Productividad

Auxiliares de servicios generales.

Operarios de producción.

Pintores automotrices.

Soldadores.

Técnicos mecánicos.

Técnicos electromecánicos.

Auxiliar de bodega.

Auxiliar de construcción obra.

Oficiales de obra (construcción).

Mamposteros.

Conductor de volqueta C2 o C3.

Superv. de servicios generales.

Toderos y jardineros.

Asesores y cajeros.

Asesores de ventas.

Auxiliares de bodega.

Operarios de producción.

Aseo La Perfección

Operarios de aseo.

Operarios de alturas.

Supervisores de aseo y alturas.

Atalaya 1 Security Group Ltda.

Vigilantes.

Oper. de medios tecnológicos.

Manejadores caninos.

Supervisores.

Gran Américas Mi Teleférico San Cristóbal

Auxiliar de infraestructura (todero).

Coordinador(a) SST.

Abogado(a) Junior.

Aux. de embarque y desembarque.

Guía Social.

Analista SST.

Auxiliar TIC – ITS.

Ingeniero residente.

Asignar S.A.S.

Meseros.

Auxiliar de cocina.

Steward.

Camareros.

Gran Américas Usme

Conductor con licencia C2 o C3.

Coordinador de mantenimiento.

Profesional de compras.

Analista de capacitación.

Técnico de mantenimiento.

Operario eléctrico.

Auxiliar de almacén.

Casa Limpia

Operarios de limpieza.

Toderos.

Jardineros.

Aux. de mantenimiento en obra civil.

Consorcio Express S.A.S.

Conductores con licencia C2 y C3.

Técnicos mecánicos.

Técnicos carroceros.

Técnicos eléctricos en automotores.

Los interesados deben llevar su hoja de vida actualizada. La participación no requiere inscripción previa.

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Las personas interesadas en recibir información sobre nuevas oportunidades laborales, jornadas de empleo y servicios de intermediación laboral pueden unirse al canal de WhatsApp Empleo en Bogotá, donde encontrarán información actualizada para avanzar en sus procesos de búsqueda de trabajo y fortalecer su perfil laboral.

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