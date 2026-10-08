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Camas de hospitales en Bogotá: balance, déficit y nuevos proyectos de infraestructura

La capital registra una tasa de 112,27 camas por 100.000 habitantes cuando la media es de 190. Pese a la brecha técnica, Bogotá no representa un déficit operativo inmediato y avanza en más proyectos para ampliar la infraestructura.

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Redacción Bogotá
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Disponibilidad de camas en hospitales de Bogotá.
Disponibilidad de camas en hospitales de Bogotá.

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Las brechas de salud en la capital son palpables en diversos aspectos. En cuanto a la disponibilidad de camas, a pesar de los proyectos retrasados y el lento avance de nueva infraestructura, entre otros rezagos, Bogotá cuenta con suficientes, pero no alcanzan para nivelar las recomendaciones internacionales. Según información dada a la concejala Diana Diago (Centro Democrático), durante 2025 se registró un promedio de 7.423 camas habilitadas y 6.607 ocupadas, alcanzando un porcentaje de ocupación promedio del 89 %. Entre tanto, la ciudad…

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
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