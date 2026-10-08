Camas de hospitales en Bogotá: balance, déficit y nuevos proyectos de infraestructura

Las brechas de salud en la capital son palpables en diversos aspectos. En cuanto a la disponibilidad de camas, a pesar de los proyectos retrasados y el lento avance de nueva infraestructura, entre otros rezagos, Bogotá cuenta con suficientes, pero no alcanzan para nivelar las recomendaciones internacionales. Según información dada a la concejala Diana Diago (Centro Democrático), durante 2025 se registró un promedio de 7.423 camas habilitadas y 6.607 ocupadas, alcanzando un porcentaje de ocupación promedio del 89 %. Entre tanto, la ciudad…

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Las brechas de salud en la capital son palpables en diversos aspectos. En cuanto a la disponibilidad de camas, a pesar de los proyectos retrasados y el lento avance de nueva infraestructura, entre otros rezagos, Bogotá cuenta con suficientes, pero no alcanzan para nivelar las recomendaciones internacionales. Según información dada a la concejala Diana Diago (Centro Democrático), durante 2025 se registró un promedio de 7.423 camas habilitadas y 6.607 ocupadas, alcanzando un porcentaje de ocupación promedio del 89 %. Entre tanto, la ciudad sigue a la espera de varios proyectos de hospitales que aumentarán la capacidad.

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Con corte al 31 de diciembre de 2025, la ciudad registraba 8.912 camas de hospitalización general (7.473 de adultos y 1.439 pediátricas) para una población proyectada por el DANE de 7.937.898 habitantes. Esto arroja una tasa de 112,27 camas por 100.000 habitantes. Frente al estándar recomendado de 190 camas por 100.000 habitantes, la Secretaría de Salud calcula una “brecha técnica teórica de 6.170 camas”. Aunque la concejala Diago señaló que esto es un déficit, la Secretaría aclaró que este indicador es una referencia de planeación poblacional y no representa un déficit operativo inmediato ni una necesidad de expansión física equivalente.

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No obstante, el panorama no dejó de suscitar críticas: "De las 8.912 camas de hospitalización general disponibles en Bogotá, 6.403 (71,85%) pertenecen a instituciones privadas, mientras que solo 28,15 % corresponden a la red pública". Para la concejala Diana Diago, estos datos también reflejan la necesidad de fortalecer y ampliar la capacidad hospitalaria pública de la ciudad.

Si hacemos ‘zoom’ a los datos, según la cartera de Salud, Bogotá requiere un margen estimado de 350 camas adicionales de hospitalización general de adultos. En cuanto a hospitalización pediátrica, se registró un promedio de 1.471 camas habilitadas y 1.232 ocupadas (83,69 % de ocupación). Al situarse por debajo del límite del 85 %, no se identificó un requerimiento adicional de camas pediátricas.

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Balance por Subredes

En el análisis de la Red Pública (que suma 2.934 camas habilitadas en REPS al cierre de 2025), la secretaría determina que existe un superávit global de 95 camas para atender la demanda proyectada de 2026 en condiciones normales de operación. Sin embargo, la distribución geográfica muestra desigualdades territoriales:

Subred Sur: Registra un déficit proyectado de 44 camas (638 camas existentes vs. 682 necesarias).

Registra un (638 camas existentes vs. 682 necesarias). Subred Norte: Registra un superávit de 73 camas (821 existentes vs. 748 necesarias).

Registra un (821 existentes vs. 748 necesarias). Subred Centro Oriente: Registra un superávit de 45 camas (762 existentes vs. 717 necesarias).

Registra un (762 existentes vs. 717 necesarias). Subred Sur Occidente: Registra un superávit de 26 camas (713 existentes vs. 687 necesarias).

Evolución histórica (2020–2025)

Los diagnósticos de suficiencia de la red pública muestran el siguiente histórico desde el 2020:

2020 (Pandemia COVID-19): Déficit teórico extraordinario de 94 camas .

Déficit teórico extraordinario de . 2021: Recuperación de capacidad con un superávit de 382 camas .

Recuperación de capacidad con un superávit de . 2022: Superávit de 73 camas .

Superávit de . 2023: Superávit de 120 camas .

Superávit de . 2024: Superávit de 110 camas (2.810 habilitadas vs. 2.700 requeridas).

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Nuevos proyectos de salud

La ciudad adelanta varios proyectos en construcción para ampliar el número de camas en los diferentes centros de salud. Actualmente están en construcción el nuevo Hospital de Usme y la Torre de Urgencias del Hospital El Tunal, pero está el CAP Bravo Páez, que ya acumula cuatro años de retrasos.

Una vez estas infraestructuras entren en operación, aportarán 239 camas adicionales a la capacidad instalada, sumándose a las 2.934 camas reportadas en el último registro. Este aumento, podría incrementar de 112 a 115 la tasa de camas por cada 100.000 habitantes, lo cual representa apenas un aumento de poco más del 2 %. La capital seguiría por debajo de los promedios.

Nuevo Hospital de Usme

Este proyecto presenta un avance físico del 97,91 % y un avance financiero del 100 % en su convenio interadministrativo. Su apertura de servicios se programó de manera progresiva durante 2026, iniciando en febrero con consulta externa y Servicios Especializados Resolutivos, en mayo con urgencias básicas, en julio con hospitalización e imágenes diagnósticas, y consolidando los servicios de alta complejidad (UCI y quirófanos) en el segundo semestre. La infraestructura aportará 138 camas hospitalarias, 83 camas UCI, 10 consultorios y un área de urgencias equipada con 8 consultorios y 30 camillas de observación.

En capacidad anual, proyecta atender a 207.360 pacientes en consulta de urgencias, 79.200 en consulta externa, 43.200 en observación de urgencias, 24.840 en hospitalización, 7.680 en quirófanos y 1.440 en partos y cesáreas.

Torre de Urgencias del Hospital El Tunal

Registra un avance físico del 65,52 % y un avance financiero del 100 %, con fecha estimada de entrada en operación fijada para el 31 de diciembre de 2026. Aportará 101 camas hospitalarias, 39 camas UCI, 48 consultorios y un área de urgencias con 9 consultorios y 66 camillas de observación. Se estima que prestará atención anual a 232.490 consultas de urgencias, 171.412 intervenciones quirúrgicas, 19.345 observaciones, 7.120 hospitalizaciones y 1.278 procedimientos de hemodinamia.

Centro de Salud Bravo Páez

Este centro busca fortalecer la atención ambulatoria en la Subred Centro Oriente. Aunque debía ser entregado en 2022, problemas por incumplimientos y jurídicos con el contratista dejaron a la deriva las obras y desde ese año registra un 23 % de avance físico. La nueva fecha estimada de entrada en operación está fijada para el 30 de diciembre de 2027. El diseño no incluye camas hospitalarias ni UCI, pero se centra en el portafolio de atención primaria mediante 22 consultorios de consulta externa.

Si bien la capital cuenta con una cobertura de camas hospitalarias que alcanza para evitar una crisis, la ciudad aún debe ponerse al día con los estándares internacionales y seguir aumentando la capacidad hospitalaria pública, teniendo en cuenta, además, las proyecciones poblacionales, el envejecimiento de una capital que requerirá mayor cobertura en los próximos años.

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