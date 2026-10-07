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“El Ejército ya apoya la seguridad”: César Restrepo rechaza idea de militarizar Bogotá 

El secretario de seguridad de Bogotá sostiene que la militarización es una figura que sería inviable en la ciudad y resalta que el Ejército ya apoya la vigilancia en la ciudad. Apunta a otras urgencias que sí se deberían atender para mejorar la estrategia.

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Alexánder Marín Correa
Alexánder Marín Correa
Alcalde de Bogotá y César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, durante la presentación de los resultados de la vigésimo séptima versión de la Encuesta de Percepción y Victimización 2025 (EPV), realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).
Alcalde de Bogotá y César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, durante la presentación de los resultados de la vigésimo séptima versión de la Encuesta de Percepción y Victimización 2025 (EPV), realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB)
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La propuesta de militarizar Bogotá vuelve al ruedo. La percepción de inseguridad, los delitos que se viralizan en redes y la inconformidad de algunos políticos y ciudadanos han puesto el tema sobre la mesa. No obstante, para el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, es una propuesta inviable frente al actual panorama de seguridad de la ciudad y resalta que plantearlo es desconocer que las Fuerzas Militares ya trabajan de manera coordinada con la Policía en labores de apoyo e inteligencia. Eso sí, sin desconocer que hay…

Alexánder Marín Correa

Por Alexánder Marín Correa

Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. alexmarin55 jamarin@elespectador.com
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