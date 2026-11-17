Durante tres meses se prolongarán las obras de rehabilitación en un tramo del canal Boyacá, afectado por las fuertes lluvias de las últimas semanas. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) confirmó que los trabajos se extenderán hasta febrero de 2027 e incluyen el reemplazo de las placas que se deslizaron hacia el cauce y el reforzamiento de la infraestructura vial contigua.

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Los daños se registraron tras los fuertes aguaceros que provocaron el desplazamiento de varias placas del canal y la socavación del borde de la vía. Como medida preventiva, fue necesario cerrar un tramo del carril oriental de la calzada rápida occidental de la avenida Boyacá, en sentido norte-sur, entre la avenida calle 26 y la calle 48A.

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Canal Boyacá: tramo del carril tendrá cierre por tres meses.

De acuerdo con la EAAB, la intervención contempla la demolición y retiro de las placas afectadas, la rehabilitación de la estructura del canal y la instalación de nuevas piezas. También se reforzará la base del carril aledaño para recuperar las condiciones de seguridad de la infraestructura vial.

Los trabajos se realizarán en coordinación con el contratista Aguas de Bogotá y, debido a que las intervenciones se desarrollarán dentro de una estructura que conduce aguas lluvias y soporta crecientes, requieren un procedimiento técnico especializado.

Durante la ejecución de las obras se mantendrá inicialmente el cierre preventivo del tramo vial afectado, de acuerdo con el plan de manejo de tránsito aprobado por la Secretaría de Movilidad.

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