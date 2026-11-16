El incendio fue reportado a la 1:20 a.m., cuando la ciudadanía alertó de una conflagración en el segundo nivel del centro…

Las autoridades continúan midiendo las afectaciones del devastador incendio registrado en horas de la madrugada en el centro comercial Gran San. Los reportes oficiales registran afectaciones en 27 locales y 13 espacios de parqueadero. En medio de la atención a esta emergencia, los comerciantes pidieron que no los dejen solos.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El incendio fue reportado a la 1:20 a.m., cuando la ciudadanía alertó de una conflagración en el segundo nivel del centro comercial ubicado en la carrera 11 con calle 9, en la localidad de Santa Fe. La atención de la emergencia duró varias horas y los comerciantes tuvieron que despertar con grandes pérdidas.

Publicidad

Según el IDIGER, entidad que evaluó los daños provocados por la conflagración, se han realizado 20 registros de familias afectadas. "También se entregaron recomendaciones a la gerencia del centro comercial y a la Alcaldía Local para adelantar acciones que permitan recuperar las condiciones de normalidad en la zona", señalaron en un comunicado. Adicional, la entidad anunció que ha establecido "restricciones" de uso temporales de 27 locales y 13 parqueaderos.

1/2 Durante la evaluación de las estructuras y el censo de las personas afectadas por el incendio registrado esta mañana en la carrera 10 #9-37, localidad de Santa Fe, se han establecido 27 restricciones de uso de locales y 13 de parqueaderos. pic.twitter.com/6kZwlmCgHL — IDIGER (@IDIGER) November 16, 2026

Comerciantes piden apoyo

El incidente golpeó la economía de los comercios afectados, en plena víspera de diciembre. Decenas de comerciantes se reunieron en el centro comercial para realizar jornadas de aseo y dejar todo listo para poder abrir los cientos de locales que permanecen en esta zona y no resultaron afectados.

De acuerdo con testimonios de algunos de ellos, David Franco dijo “las marcas que fuimos afectadas tenemos cifras de pérdidas muy grandes. Estamos acostumbrados siempre a guerrearla como sea, en cualquier ocasión la guerreamos. Queremos que nos apoyen, que le metamos entre todos”, dijo a Noticias Caracol. Yesenia Vargas, otra afectada, indicó que la situación es “terrible porque no quedó nada, no quedó absolutamente nada y son pérdidas”, refiriéndose a los 10 locales en pérdida total.

Desde el Concejo de Bogotá, Cristina Calderón expresó su solidaridad con los comerciantes y pidió a los bogotanos apoyar el comercio local afectado. "Mi solidaridad con los comerciantes del GranSan por el incendio antes de la temporada de Navidad. Gracias Le pido a la Secretaría de Desarrollo que acompañe a los afectados para que puedan recuperar sus negocios. Y a los bogotanos, una invitación: apoyemos a estos comerciantes. Detrás de cada local hay familias, empleos y años de esfuerzo", escribió la cabildante.

Las causas de la conflagración siguen siendo evaluadas por los equipos de investigación de Bomberos. En este momento se encuentra restringido el acceso en el costado sur occidental hasta que se haga el análisis estructural y de lo que originó el incendio.

Siga leyendo: La historia de la Fábrica Pastas El Gallo, ícono de arquitectura en Los Mártires

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.