Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

Capturan a delincuentes que robaron camión con mercancía avaluada en más de COP 200 millones

Uno de los sujetos tiene antecedentes por terrorismo, involucrado en un caso ocurrido en 2020.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
30 de enero de 2026 - 12:09 p. m.
Fueron dejados a disposición de la Fiscalía.
Fueron dejados a disposición de la Fiscalía.
Foto: Policía de Bogotá
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Dos delincuentes de 23 y 28 años fueron capturados en flagrancia por uniformados adscritos a la Estación de Policía de Suba, cuando huían a bordo de un camión que hurtaron en la localidad de Usaquén.

Lea más: Robo masivo en un supermercado del centro de Bogotá dejó nueve capturados

De acuerdo con la información de las autoridades, estos sujetos ingresaron a una empresa de construcción y robaron el vehículo que llevaba un compresor industrial avaluado en cerca de COP 200 millones.

Fue gracias a la denuncia ciudadana que patrullas de vigilancia ubicaron el automotor y, tras una persecución, logró detenerlos en Barrios Unidos y recuperando así lo hurtado.

Al momento de requerir sus antecedentes judiciales, encontraron un historial criminal por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, terrorismo, hurto agravado y calificado y porte ilegal de armas de fuego. Incluso, uno de ellos es el responsable de un atentado con granada en la localidad de Kennedy en el año 2020.

Le puede interesar: El Amparo y María Paz: la otra cara del control territorial en Bogotá

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y lesiones personales; un juez de control de garantías les dictó medida preventiva de aseguramiento en centro carcelario, mientras transcurre el proceso penal.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Seguridad

Bogotá

Noticias Bogotá hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.