Capturan a delincuentes que robaron camión con mercancía avaluada en más de COP 200 millones

Dos delincuentes de 23 y 28 años fueron capturados en flagrancia por uniformados adscritos a la Estación de Policía de Suba, cuando huían a bordo de un camión que hurtaron en la localidad de Usaquén.

De acuerdo con la información de las autoridades, estos sujetos ingresaron a una empresa de construcción y robaron el vehículo que llevaba un compresor industrial avaluado en cerca de COP 200 millones.

Fue gracias a la denuncia ciudadana que patrullas de vigilancia ubicaron el automotor y, tras una persecución, logró detenerlos en Barrios Unidos y recuperando así lo hurtado.

Al momento de requerir sus antecedentes judiciales, encontraron un historial criminal por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, terrorismo, hurto agravado y calificado y porte ilegal de armas de fuego. Incluso, uno de ellos es el responsable de un atentado con granada en la localidad de Kennedy en el año 2020.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y lesiones personales; un juez de control de garantías les dictó medida preventiva de aseguramiento en centro carcelario, mientras transcurre el proceso penal.

