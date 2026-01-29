Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

Robo masivo en un supermercado del centro de Bogotá dejó nueve capturados

La Policía frustró un hurto a un supermercado en el centro de Bogotá y capturó en flagrancia a nueve personas de nacionalidad extranjera.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
29 de enero de 2026 - 11:48 p. m.
Durante el procedimiento, la Policía logró recuperar diversos elementos de aseo, avaluados en aproximadamente 1.500.000 pesos, los cuales fueron devueltos al comercio afectado.
Durante el procedimiento, la Policía logró recuperar diversos elementos de aseo, avaluados en aproximadamente 1.500.000 pesos, los cuales fueron devueltos al comercio afectado.
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Uniformados del CAI San Diego de la Policía de Bogotá capturaron en flagrancia a nueve personas de nacionalidad extranjera señaladas de participar en el hurto a un supermercado ubicado en el centro de la capital.

Según informaron las autoridades, el operativo se activó tras una alerta emitida por la central de radio. La rápida reacción de las zonas de atención permitió interceptar a varios de los implicados cuando intentaban huir del establecimiento, ubicado en el barrio San Diego.

Lea más: Intervención en Kennedy dejó un capturado y más de mil dosis de estupefacientes incautadas

Otros fueron sorprendidos dentro del local mientras sustraían mercancía mediante la modalidad conocida como mechero, ocultando productos entre la ropa y en maletines.

Durante el procedimiento, la Policía logró recuperar diversos elementos de aseo avaluados en aproximadamente 1.500.000 pesos, los cuales fueron devueltos al comercio afectado.

Lea más:Secretaría de Educación anunció fecha de pago de salarios para profesores en Bogotá

Los nueve capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos de hurto y concierto para delinquir, mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

La Policía de Bogotá señaló que continuará adelantando operativos contra el hurto al comercio, especialmente en zonas de alta afluencia, con el fin de proteger a comerciantes, trabajadores y ciudadanos.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo o contrario a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, destacando que la información oportuna es clave para prevenir el delito y facilitar la acción de las autoridades.

Lea más:Juez otorgó libertad a padre de Liam Rodríguez, bebé que falleció en jardín de La Calera

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Distrito

Bogota

Ciudad

Inseguridad

Hurto a supermercados

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.