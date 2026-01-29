Robo masivo en un supermercado del centro de Bogotá dejó nueve capturados

Durante el procedimiento, la Policía logró recuperar diversos elementos de aseo, avaluados en aproximadamente 1.500.000 pesos, los cuales fueron devueltos al comercio afectado. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Uniformados del CAI San Diego de la Policía de Bogotá capturaron en flagrancia a nueve personas de nacionalidad extranjera señaladas de participar en el hurto a un supermercado ubicado en el centro de la capital.

Según informaron las autoridades, el operativo se activó tras una alerta emitida por la central de radio. La rápida reacción de las zonas de atención permitió interceptar a varios de los implicados cuando intentaban huir del establecimiento, ubicado en el barrio San Diego.

Lea más: Intervención en Kennedy dejó un capturado y más de mil dosis de estupefacientes incautadas

Otros fueron sorprendidos dentro del local mientras sustraían mercancía mediante la modalidad conocida como mechero, ocultando productos entre la ropa y en maletines.

Durante el procedimiento, la Policía logró recuperar diversos elementos de aseo avaluados en aproximadamente 1.500.000 pesos, los cuales fueron devueltos al comercio afectado.

Lea más:Secretaría de Educación anunció fecha de pago de salarios para profesores en Bogotá

Los nueve capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos de hurto y concierto para delinquir, mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

La Policía de Bogotá señaló que continuará adelantando operativos contra el hurto al comercio, especialmente en zonas de alta afluencia, con el fin de proteger a comerciantes, trabajadores y ciudadanos.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo o contrario a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, destacando que la información oportuna es clave para prevenir el delito y facilitar la acción de las autoridades.

Lea más:Juez otorgó libertad a padre de Liam Rodríguez, bebé que falleció en jardín de La Calera

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.